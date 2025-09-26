Laura Boldrini insultata da Alfredo Giovine di Forza Italia, la frase sessista sul "big bamboo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Insulti sessisti contro Laura Boldrini da parte di un esponente di Forza Italia. Il vicesegretario del partito di Tajani a Bari, Alfredo Giovine, ha definito “buongustaia” l’ex presidente della Camera, commentando il ddl della deputata Pd in materia di consenso delle donne sui rapporti sessuali. Una frase che ha scatenato la bufera politica, costringendo alle scuse l’autore del commento e i responsabili locali del partito a prendere le distanze.

Il commento sessista di Alfredo Giovine

Con un post pubblicato sui social e poi cancellato, Giovine ha definito “Pussy pass” la proposta di legge di Laura Boldrini, che mira ridefinire il consenso nei casi di violenza sessuale. Ma il dirigente di Forza Italia a Bari è riuscito a fare anche peggio con un commento, in cui ha citato l’esponente del coordinamento locale Sergio Fanelli, che a sua volta ha risposto con un’emoji che ride.

“La Boldrini buongustaia ha assaggiato il big bamboo” è stato l’insulto contro la deputata, con chiara allusione sessuale.

La reazione di Laura Boldrini

L’ex presidente della Camera ha denunciato sui social l'”attacco sessista” chiamando in causa Giorgia Meloni e la destra rispetto al clima d’odio attribuito alla sinistra in relazione all’omicidio di Charlie Kirk.

“Ecco, oggi abbiamo l’ennesimo, classico esempio dell’odio che la destra, non noi, alimenta da anni. Odio che, quando si parla di donne, diventa immediatamente volgare sessismo” ha scritto la parlamentare sulla sua bacheca.

“Cosa intendono fare Forza Italia e Fratelli d’Italia nei confronti di questi signori? – ha chiesto Boldrini – È un linguaggio e un comportamento accettabile? Pensano sia sufficiente che il post sia magicamente sparito? Chi alimenta l’odio in politica?”

Le scuse

Travolto dal polverone, con le condanne arrivate dal segretario del Pd pugliese Domenico De Santis e dal presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, Giovine ha espresso le sue scuse pubbliche a Laura Boldrini.

“Mi rendo conto, nel commento, di essere stato inopportuno, me ne rammarico con l’on. Boldrini e, idealmente, con tutte le donne – ha scritto – Non è mia intenzione iscrivermi a quel gruppo politico-sociale che attacca le donne per motivi di genere. Il mio post è stato un caso isolato, frutto dell’emotività da social”.

Pentimento che potrebbe però non bastare per evitare provvedimenti, dato che gli stessi esponenti di Forza Italia in Puglia si sono dissociati ufficialmente dalla frase sessista del dirigente, come dichiarato dal segretario regionale degli azzurri, Mauro D’Attis:

“Prendo nettamente le distanze dal post del vicesegretario cittadino di Bari. Le sue parole non rappresentano la linea e i valori del nostro partito. Il partito nelle prossime ore assumerà le sue determinazioni per prendere le distanze da toni e contenuti che nulla hanno a che fare con Forza Italia” Forse ti può interessare Maria Elena Boschi e gli insulti sessisti da utenti FdI, l'accusa della deputata Iv e la richiesta a Meloni Maria Elena Boschi denuncia la cascata di insulti sessisti ricevuti sotto un post di FdI. Chiede solidarietà a Giorgia Meloni e alle donne del partito