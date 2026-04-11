Laura Carosella morta dopo l'incidente in auto a Mirano, era la moglie dell'ex portiere Francesco Benussi
L'ex calciatore Francesco Benussi ha perso, in un incidente d'auto, la moglie Laura Carosella, di 46 anni, e madre delle due figlie di 14 e 19 anni
Gravissimo lutto per l’ex calciatore Francesco Benussi. La moglie, Laura Carosella, di 46 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Mirano, in provincia di Venezia. Lo scontro frontale è avvenuto giovedì mentre la donna stava rientrando a casa: le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate.
- Lutto per l'ex portiere Francesco Benussi
- L'incidente stradale a Mirano
- Laura Carosella lascia il marito e due figlie
- Il comunicato dell'Hellas Verona
- Chi è Francesco Benussi
Lutto per l’ex portiere Francesco Benussi
Laura Carosella, 46 anni compiuti a febbraio, non ce l’ha fatta.
La donna, coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Mirano, in provincia di Venezia, è morta all’ospedale di Mestre.
Laura Carosella è la moglie di Francesco Benussi, ex calciatore ed portiere.
L’incidente stradale a Mirano
L’incidente stradale in cui ha perso la vita Laura Carosella è avvenuto giovedì vicino a una nota palestra di Mirano.
La donna, alla guida di una Yaris, si è scontrata frontalmente con una Multipla: a bordo di quest’ultima un 53enne rimasto ferito ma non in pericolo di vita.
Le condizioni della donna, invece, erano apparse fin da subito disperate: estratta dall’auto in fin di vita, era stata portata d’urgenza all’ospedale di Mestre.
Laura Carosella lascia il marito e due figlie
Ricoverata in condizioni gravissime, è poi deceduta per morte cerebrale nelle ore successive all’incidente.
La dinamica esatta e le cause dell’incidente comunque sono ancora da accertare e non è escluso che venga disposta un’autopsia dall’autorità giudiziaria.
Oltre al marito, Francesco Benussi, Laura Carosella lascia due figlie di 14 e 19 anni.
Il comunicato dell’Hellas Verona
Sul sito dell’Hellas Verona, club a cui Benussi è ancora legato in qualità di preparatore dei portieri della squadra primavera, è apparso un comunicato di cordoglio.
“Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, il Direttore Sportivo Sean Sogliano, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta e tutta la famiglia dell’Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Francesco Benussi, Preparatore dei Portieri della formazione Primavera, per la scomparsa della moglie Laura”, si legge.
“A Francesco, alle figlie Camilla e Carlotta, e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, di tutti gli staff tecnici e di tutte le squadre”, conclude la nota.
Chi è Francesco Benussi
Francesco Benussi, classe 1981 originario di Mestre, è un ex portiere, cresciuto nelle giovanili del Venezia.
Tra il 1999 e il 2001 ha collezionato presenze anche in Nazionale Under 18 e Under 20.
Benussi ha giocato in Serie A con Venezia, Lecce, Siena, Livorno, Palermo, Udinese, Verona e Carpi, chiudendo la carriera da calciatore con Vicenza in Serie B nel 2017.
Ha iniziato la carriera da allenatore dei portieri, prima con Venezia e Triestina e ora col Verona.