Laura Carosella morta dopo l'incidente in auto a Mirano, era la moglie dell'ex portiere Francesco Benussi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Gravissimo lutto per l’ex calciatore Francesco Benussi. La moglie, Laura Carosella, di 46 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Mirano, in provincia di Venezia. Lo scontro frontale è avvenuto giovedì mentre la donna stava rientrando a casa: le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate.

Lutto per l’ex portiere Francesco Benussi

Laura Carosella, 46 anni compiuti a febbraio, non ce l’ha fatta.

La donna, coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Mirano, in provincia di Venezia, è morta all’ospedale di Mestre.

ANSA

Laura Carosella è la moglie di Francesco Benussi, ex calciatore ed portiere.

L’incidente stradale a Mirano

L’incidente stradale in cui ha perso la vita Laura Carosella è avvenuto giovedì vicino a una nota palestra di Mirano.

La donna, alla guida di una Yaris, si è scontrata frontalmente con una Multipla: a bordo di quest’ultima un 53enne rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Le condizioni della donna, invece, erano apparse fin da subito disperate: estratta dall’auto in fin di vita, era stata portata d’urgenza all’ospedale di Mestre.

Laura Carosella lascia il marito e due figlie

Ricoverata in condizioni gravissime, è poi deceduta per morte cerebrale nelle ore successive all’incidente.

La dinamica esatta e le cause dell’incidente comunque sono ancora da accertare e non è escluso che venga disposta un’autopsia dall’autorità giudiziaria.

Oltre al marito, Francesco Benussi, Laura Carosella lascia due figlie di 14 e 19 anni.

Il comunicato dell’Hellas Verona

Sul sito dell’Hellas Verona, club a cui Benussi è ancora legato in qualità di preparatore dei portieri della squadra primavera, è apparso un comunicato di cordoglio.

“Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, il Direttore Sportivo Sean Sogliano, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta e tutta la famiglia dell’Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Francesco Benussi, Preparatore dei Portieri della formazione Primavera, per la scomparsa della moglie Laura”, si legge.

“A Francesco, alle figlie Camilla e Carlotta, e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, di tutti gli staff tecnici e di tutte le squadre”, conclude la nota.

Chi è Francesco Benussi

Francesco Benussi, classe 1981 originario di Mestre, è un ex portiere, cresciuto nelle giovanili del Venezia.

Tra il 1999 e il 2001 ha collezionato presenze anche in Nazionale Under 18 e Under 20.

Benussi ha giocato in Serie A con Venezia, Lecce, Siena, Livorno, Palermo, Udinese, Verona e Carpi, chiudendo la carriera da calciatore con Vicenza in Serie B nel 2017.

Ha iniziato la carriera da allenatore dei portieri, prima con Venezia e Triestina e ora col Verona.