Laura Casagrande indagata per il caso Emanuela Orlandi, la reazione del fratello Pietro: "Sono contentissimo"

Possibile svolta nel caso di Emanuela Orlandi. Laura Casagrande, amica della donna scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, risulta indagata con l’accusa di aver reso false informazioni al pubblico ministero. Pietro Orlandi, che continua a chiedere verità e giustizia per la sorella, ha commentato la vicenda affermando che si tratta di una “notizia importante”.

Caso Emanuela Orlandi, Laura Casagrande indagata. Pietro: “Notizia importante”

Laura Casagrande è un’amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi. Era stata ascoltata poco più di un anno fa dalla Commissione bicamerale d’inchiesta.

Come riferito dal quotidiano La Repubblica, Casagrande avrebbe dato versioni contraddittorie sui giorni precedenti alla sparizione nel nulla di Emanuela.

ANSA Pietro Orlandi

“È una notizia importante, sono contentissimo, anche del fatto che la procura sta indagando nel riserbo che vuol dire che lo sta facendo con piena serietà”. Lo ha dichiarato Pietro Orlandi in riferimento all’indagine su Laura Casagrande.

“È una notizia importante perché lei potrebbe essere stata una delle ultime persone a vedere Emanuela, quindi potrebbe aver visto in quali mani eventualmente fosse andata e chi eventualmente fosse stato il gancio” di un eventuale rapimento“, ha aggiunto il fratello della donna scomparsa.

Pietro ha anche voluto sottolineare quanto scrisse uno dei primi magistrati titolari dell’inchiesta: “Non dimentichiamoci a questo proposito dei verbali del giudice Sica, quelli in cui le amiche di Emanuela parlano delle persone che le avevano avvicinate con offerte di lavoro e da cui si evince il fatto che Emanuela non era sola”.

Le dichiarazioni del presidente della Commissione bicamerale

“Laura Casagrande fu una delle prime audizioni della Commissione, che tra le varie piste ha unanimemente scelto di dare molta attenzione all’esame di quel 23 maggio 1983 e alla scena della scuola di musica. L’audizione ci apparve molto contraddittoria, come se la audita volesse togliersi dalla scena”. Così, ai microfoni dell’ANSA, il senatore Andrea De Priamo, presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi.

“Successivi accertamenti ci fanno tuttora ritenere – ha aggiunto De Priamo – che possa essere stata una delle ultimissime se non l’ultima persona ad aver visto Emanuela a Corso Rinascimento e l’ufficio di presidenza della Commissione aveva già inserito il suo nome tra le persone da risentire, non escludendo di farlo attraverso la forma dell’esame testimoniale e non quella della libera audizione”.

Legale della famiglia Orlandi: “Se Casagrande è indagata ci sarà un motivo”

La notizia è stata commentata anche da Laura Sgrò, la legale della famiglia Orlandi, che ha riferito che “c’è la massima fiducia nel lavoro dei magistrati”.

“Finora, il fatto che si sia scelto di procedere con il massimo riserbo ci fa pensare che abbiano avuto le loro buone ragioni per farlo. Se hanno iscritto questa persona nel registro degli indagati ci saranno dei motivi”, ha concluso l’avvocata.

Chi è Laura Casagrande

Laura Casagrande oggi ha 57 anni ed era una compagna della scuola di musica di Emanuela, anche se le due frequentavano due corsi diversi.

Quando Orlandi scomparve, Laura aveva la stessa età della compagna di scuola, 15 anni. Il pomeriggio del 22 giugno 1983 Laura vide Emanuela uscire dalla scuola, ma le due non fecero la stessa strada. Casagrande avrebbe dovuto fare un percorso diverso dalla compagna.