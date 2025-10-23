Laura Chiatti ha l'ADHD, quali sono i sintomi e perché le diagnosi tra le donne sono in crescita

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

In Italia si stima che il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, il cosiddetto ADHD, interessi tra il 2,8% e il 7,3% nella popolazione generale. Di questi circa il 3-4% è rappresentato da bambini, con una prevalenza maggiore nei maschi. O almeno così si riteneva fino a poco tempo fa. Di recente, infatti, diversi studi hanno indicato una crescita delle diagnosi tra le femmine e, in particolare, tra le donne adulte, come nel caso di Laura Chiatti, attrice ha appena confessato di soffrirne ai propri follower su Instagram. Ma perché i dati sono in crescita? La risposta di Adelia Lucattini, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association, esperta di bambini e adolescenti, a Virgilio Notizie.

La rivelazione di Laura Chiatti

Su Instagram, l’attrice Laura Chiatti ha dichiarato di aver “sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo due anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace”.

Nel post, ha spiegato che “chi mi conosce sa che non amo raccontare troppo della mia vita privata, ma questa volta ho sentito il bisogno, quasi il dovere, di condividere anche questi aspetti. Quelli meno ‘scenici’, quelli in cui la performance che ci viene sempre richiesta, ormai quasi imposta, lascia spazio alla fragilità, alla fatica, alla verità”.

Cos’è l’ADHD, come si diagnostica e come si cura

L’ADHD è l’acronimo della Sindrome da iperattività/deficit di attenzione ed è fra i problemi di salute mentale pediatrica.

Come spiega Epicentro, il portale dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 35% dei casi si accompagna a disordini comportamentali, come quello dell’atteggiamento di sfida continua, nel 26% a problemi comportamentali e di ansietà, nel 18% a depressione.

Secondo i servizi di salute mentale americani, il campione tra il 30% e il 70% dei bambini con ADHD continua ad avere sintomi anche in fase adulta.

Circa l’80% dei bambini necessita di trattamento anche in fase adolescenziale e il 50% anche in fase adulta.

I primi risultati di un massiccio studio americano, il Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA) condotto da 18 istituzioni mediche specialistiche in 6 università americane su 600 bambini delle scuole primarie, ha dimostrato che il trattamento farmacologico, da solo o in combinazione con approcci terapeutici, è più efficace rispetto ai soli trattamenti terapeutici nel ridurre i sintomi dell’ADHD.

L’intervista ad Adelia Lucattini

Ma come si individua negli adulti e, in particolare, tra le donne?

“Non sorprende che studi più recenti segnalino una crescente incidenza di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) anche nelle donne adulte, perché storicamente è stato più sotto diagnosticato, per diversi motivi: una presentazione clinica più “silenziosa” (meno iperattività esterna, più disattenzione o internalizzazione), stereotipi di genere, criteri diagnostici pensati in larga misura per i maschi, scarsa consapevolezza a livello familiare, sociale, stigmatizzazione della diversità, confusione tra disturbi dell’apprendimento, disabilità e malattie mentali, con conseguente diffidenza verso gli specialisti”.

È possibile, quindi, che nelle femmine si noti meno, per la sua modalità clinica meno visibile?

Come emerso da uno studio molto accurato pubblicato nel 2014 su Primary Care Companion CNS Disorders, per le ragazze la forma è considerata “sottosoglia” perché il deficit dell’attenzione è più evidente rispetto all’iperattività/impulsività, per cui non mettono in allarme famiglia e Scuola. Inoltre, le ragazze con ADHD sviluppano strategie di coping più efficaci dei ragazzi nel mascherare il disturbo. Infine, ansia e depressione, comorbilità comuni nelle bambine e ragazze con ADHD, possono portare a diagnosi mancate, parziali o inizialmente errate. Non ultimo, se non diagnosticate e curate correttamente, le ragazze con ADHD vanno incontro alle stesse conseguenze negative dei ragazzi, nel rendimento scolastico e nei problemi comportamentali”.

Secondo un articolo pubblicato su The Atlantic, il progresso nella medicina di genere e nella telemedicina hanno permesso di aumentare il numero di diagnosi. Perché?

“Sul versante della medicina di genere, è opportuno ricordare che in medicina, nella sperimentazione farmacologica e nella ricerca scientifica, il tema delle differenze di genere è storia recentissima. Infatti, la medicina, fin dalle sue origini, ha avuto un’impostazione androcentrica relegando gli interessi per la salute femminile ai soli aspetti specifici correlati alla riproduzione. L’importanza di considerare le specificità e peculiarità di genere è tenuta sempre più in considerazione anche nei disturbi della sfera psico-emotiva e neuro-psicologica. Per quanto riguarda la telemedicina, grazie alla possibilità di accedere alle cure anche online attraverso protocolli scientifici e con modalità standardizzate adottate in numerosi paesi sia dai Sistemi Sanitari Nazionali, la valutazione e la diagnosi dell’ADHD sta aumentando.

I miglioramenti riguardano anche la sfera dei disturbi come l’ADHD?

“A settembre su The Journal of Clinical psychiatry è stato pubblicato il primo studio che ha convalidato l’attendibilità della valutazione asincrona online dell’ADHD, risultata corretta in oltre l’80% dei casi di ADHD positivi. È interessante notare che l’81% del campione sia di sesso femminile. Questo potrebbe, in parte, spiegare perché i recenti dati mostrano tassi crescenti di ADHD nelle donne adulte, superiori a quelli degli uomini. La modalità online, che è stata integrata con la visita in presenza nei casi negativi, è indicata come potenzialmente facilitante per l’accesso ad una diagnosi, soprattutto in popolazioni tradizionalmente sottorappresentate. Da questo e altri studi, emerge che l’utilizzo ella Telemedicina, prevedibilmente, è destinato a crescere anche in questo ambito”.

Spesso si dice che le donne abbiano “la testa fra le nuvole”. Quanto è un luogo comune o quanto c’è di fondato, alla luce dei sintomi dell’ADHD nella popolazione femminile?

“L’immagine della donna con “la testa fra le nuvole” andrebbe superata, è una metafora che sminuisce sia il valore che le difficoltà che alcune donne in particolare, si trovano ad affrontare quotidianamente. Le donne con ADHD non sono distratte per superficialità o svagatezza, ma perché il loro sistema attentivo fatica a regolare la direzione e la persistenza dell’attenzione, soprattutto in condizioni di stress o richieste su molti fronti. Non è leggerezza, è un diverso profilo attentivo e regolativo, che purtroppo può passare inosservato fino all’età adulta. Quando le richieste ambientali (studio, lavoro, gestione familiare, cura dei figli) crescono, per molto tempo mantengono buone capacità di risposta e adattamento, ma a caro prezzo”.

Quali possono essere le conseguenze?

“Il costo mentale della compensazione è altissimo e quando non riescono più, sviluppano senso di colpa, vergogna, ansia da prestazione, depressione. Oggi che sappiamo che l’ADHD femminile è reale, diffuso e spesso misconosciuto, è indispensabile garantire una diagnosi e un trattamento adeguato, e s’impone l’esigenza di liberare molte donne da un senso di inadeguatezza e inferiorità che non appartiene loro. Gli stereotipi secondo cui i maschi sono più “iperattivi” e le femmine più “calme” contengono una grande parte di costruzione culturale e psicologica. Negli uomini, la componente motoria e impulsiva dell’ADHD è più manifesta e riconoscibile in irrequietezza psicomotoria e esplosività. Nelle donne, invece, la stessa difficoltà di regolazione attentiva si manifesta spesso verso l’interno con distrazione, ansia, senso di inadeguatezza. Non sono più calme di per sé, fin da bambine imparano a gestire e a nascondere l’agitazione”.