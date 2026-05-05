Laura Cravedi, l’intervista all'Alessia di La buona stella: “Ricerca della verità, dei personaggi e di me”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è qualcosa, in Laura Cravedi, che sfugge alla superficie. Non è soltanto una giovane interprete che sta costruendo, passo dopo passo, una traiettoria solida tra cinema, televisione e teatro: è una presenza che sembra muoversi costantemente su una linea di confine, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere. Come se ogni personaggio attraversato non fosse mai solo un ruolo, ma una domanda aperta, una crepa da cui osservare il mondo e, soprattutto, se stessa. Il suo percorso, iniziato nella quiete della provincia piacentina e approdato alla densità emotiva della scena romana, non racconta soltanto una formazione artistica, ma un’urgenza. Quella di trovare una forma a un sentire che, prima ancora di essere espresso, chiedeva di essere contenuto. La recitazione, per lei, non appare come un mestiere nel senso tradizionale del termine, ma come un dispositivo di conoscenza: un modo per mettere ordine nel caos, per dare struttura a ciò che, altrimenti, resterebbe informe. Non sorprende, allora, che nelle parole di Laura Cravedi ricorrano termini come “ricerca”, “verità”, “ascolto”. Non sono dichiarazioni di poetica, ma coordinate esistenziali. In un tempo in cui l’immagine tende a prevalere sull’interiorità, Laura Cravedi sembra procedere in direzione opposta: sottrae, scava, rallenta. Il suo lavoro non si nutre di esposizione, ma di concentrazione. E forse è proprio questa tensione a renderla così interessante: la capacità di restare in bilico tra disciplina e vulnerabilità, tra controllo e abbandono. Nei suoi personaggi, da Martina Carelli in Doc – Nelle tue mani ad Alessia in La buona stella, si percepisce sempre una qualità rara: quella di non chiudere mai completamente il senso, di lasciare spazio a una zona d’ombra in cui lo spettatore è chiamato a entrare. Eppure, al di là dei ruoli, ciò che colpisce è il modo in cui Laura Cravedi abita il proprio mestiere. Non come un punto di arrivo, ma come un territorio instabile, in continuo movimento. C’è, nelle sue riflessioni, una consapevolezza quasi disarmante della fragilità che accompagna ogni processo creativo: il rischio del giudizio, la sottile linea tra ambizione e ossessione, la necessità di restare ancorati alla realtà per non disperdersi. La quotidianità, fatta di gesti semplici e ripetuti, diventa così una forma di resistenza, un contrappeso indispensabile a un lavoro che chiede, inevitabilmente, di esporsi. Questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie a Laura Cravedi nasce proprio da qui: dal desiderio di attraversare non tanto la carriera di una giovane attrice, quanto il paesaggio interiore di una giovane donna che ha scelto di fare della propria inquietudine uno strumento. Di interrogare il senso del lavoro, dell’identità, della crescita. Di capire cosa resta, davvero, dopo aver vissuto un personaggio fino in fondo. Abbiamo appena salutato Alessia (o forse no, perché certi personaggi non se ne vanno mai del tutto) e proprio da questa soglia, sospesa tra distacco e permanenza, inizia il nostro dialogo.

Abbiamo salutato Alessia, anche se sul web c’è già chi spera in una seconda stagione di La buona stella. Che cosa ha lasciato un personaggio così complesso e sfaccettato a Laura Cravedi?

“Sicuramente Alessia mi ha trasmesso la consapevolezza del coraggio, in particolare di quello mosso dall’amore. Quando una persona si trova a dover prendere una decisione che razionalmente considera del tutto sbagliata, quasi controcorrente, la forza dell’amore può comunque spingerla ad affrontarla fino in fondo, senza preoccuparsi delle conseguenze”.

È un personaggio che ha vissuto intensamente?

“Sì, l’ho vissuto con grande intensità. Inoltre, questo ruolo mi ha insegnato anche a mettere un’altra persona al centro, prima di se stessi. Per la prima volta ho interpretato una madre e non avevo mai riflettuto così a fondo su cosa significhi esserlo. Ricordo che, osservando Elena Sophia Senise, la giovane interprete di Giada, ho pensato che, se fosse stata davvero mia figlia, non avrei dedicato nemmeno un istante a me stessa, ma avrei concentrato ogni attenzione sul suo futuro”.

Filippo Scicchitano ci raccontava che è stato per lui un set particolarmente intenso. Senza entrare nei dettagli personali, ha detto che senza il regista e senza di lei probabilmente avrebbe lasciato il progetto. Quale tipo di lavoro richiede a un attore sostenere un collega in una situazione simile? È necessario mettere da parte il proprio egocentrismo per rivolgersi completamente all’altro?

“Confermo che è stato un set molto particolare. Aggiungo però che la sensibilità di Filippo, e la sua fragilità in quel momento, hanno permesso a entrambi di entrare in un contatto molto più diretto. L’urgenza della situazione e la necessità di portare avanti il lavoro, senza possibilità di pausa, hanno fatto cadere immediatamente ogni sovrastruttura reciproca, favorendo un rapporto autentico e immediato. Non saprei dire se ho messo da parte l’egocentrismo, perché non è stata una scelta consapevole. È stato piuttosto un modo di stare insieme, affrontando ogni momento per quello che era e cercando, passo dopo passo, di capire cosa fosse possibile fare in quella condizione”.

Lei recita ormai da un paio d’anni; se le chiedessi che cosa rappresenti per lei la recitazione, saprebbe dire se è stata un’epifania oppure una graduale presa di consapevolezza, nel tentativo di comprendere la propria identità?

“È stata senza dubbio un’epifania. Su questo non ho bisogno di riflettere: è arrivata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Mi è sembrata subito un’opportunità preziosa per uscire da me stessa, non per dimenticarmi, ma per ampliare lo sguardo. Nasciamo in una condizione definita, che dall’esterno può apparire come un ruolo già scritto, con elementi dati: la famiglia, il contesto, il luogo, l’epoca storica. Spesso si ha l’impressione di avere davanti un’unica direzione, costruita attraverso scelte limitate. La recitazione, invece, mi è apparsa come la possibilità di cambiare completamente percorso e di accedere a un numero infinito di alternative esistenziali”.

In questo percorso c’è stato anche il desiderio di esplorare aspetti di sé che, inizialmente, potevano risultare difficili o destabilizzanti?

“Sì, moltissimo”.

Qual è l’aspetto che più riteneva distante da sé? O meglio: quale pensava non le appartenesse affatto?

“Ce n’è uno in particolare. Ho dovuto interpretare una giovane donna, figlia di un padre molto influente. Non posso citare la serie, perché non è ancora uscita, ma è il remake di un film anche abbastanza famoso (Il capo perfetto, ndr). Emmy, il mio personaggio, possiede, in qualche modo, lo stesso talento del padre, eppure sceglie di tradirlo, pur comprendendolo profondamente. Durante il lavoro ho compreso le ragioni di questa scelta. Interpretandola, mi è diventato chiaro come una persona possa arrivare a mettere in discussione le proprie radici, fino a rinnegarle. In fondo, siamo anche il risultato del contesto da cui proveniamo e delle esperienze vissute. Non avrei mai immaginato di poter arrivare a una simile comprensione, e invece è accaduto”.

Non se lo aspettava perché sente di essere rimasta fedele alle sue origini?

“Sì.

Il primo progetto in cui il pubblico l’ha conosciuta è il film La scuola cattolica, che l’ha vista confrontarsi fin da subito con una dimensione molto complessa dei personaggi. Si aspettava che questo mestiere fosse così impegnativo, oppure lo immaginava in modo più leggero?

“Sì, me lo aspettavo. E penso ancora oggi che possa diventare un’esperienza ancora più profonda, a cui personalmente non sono ancora arrivata e verso cui sto cercando di muovermi”.

Quale forma di protezione adotta per difendersi eventualmente dalle ferite emotive?

“La quotidianità, vissuta in modo concreto e rigoroso. È una sfida complessa, ma restare ancorata al presente, alle azioni semplici (prendersi cura degli affetti, fare la spesa, pagare le bollette, occuparsi delle incombenze di ogni giorno) mi aiuta molto a mantenere un equilibrio. Questo approccio mi consente di rimanere salda nella realtà. Un altro elemento con cui ci si confronta costantemente è il giudizio: nel nostro lavoro è continuo. Da bambina rappresentava la mia paura più grande, data la mia insicurezza. Concentrarmi sulle azioni concrete, sul fare, mi permette di lasciare scorrere le pressioni esterne senza esserne travolta, mantenendo una certa stabilità. Per ora è una strategia efficace; per il momento funziona”.

Nella vita di un attore esiste spesso un prima e un dopo: un momento in cui si aspira a diventare qualcosa e un altro in cui si può dire di esserlo. Per lei è arrivato il momento in cui si è riconosciuta come attrice?

“È una domanda impegnativa. Spero di non arrivare mai a coincidere del tutto con ciò che desidero essere. Un po’ come sostiene Matthew McConaughey: la versione migliore di sé è sempre quella ancora da raggiungere. Per questo motivo non mi fermo a pensare di aver ottenuto ciò che volevo. Allo stesso tempo, però, non posso negare di sentirmi un’attrice: il mio lavoro mi permette di vivere, di sostenere le spese quotidiane. Anche un gesto semplice, come fare la spesa, assume un valore particolare quando penso che è il frutto del mio lavoro. In quei momenti provo un forte senso di orgoglio”.

Quanta ambizione c’è in lei?

“Molta, direi in misura significativa”.

Ha mai temuto che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione? E dove colloca il confine?

“Se devo essere sincera, sì: riconosco in me una componente ossessiva nei confronti del lavoro. Mi capita di non riuscire a dormire se qualcosa non funziona, di svegliarmi con una scena in mente o con un’intuizione da sviluppare. Per onestà intellettuale, devo ammettere questa tendenza. Non la considero però una condizione patologica: non ha occupato l’intero spazio della mia vita. Esiste ancora una parte di me che proteggo. Tuttavia, non passa giorno senza che il lavoro sia presente nei miei pensieri. Credo che questo accada quando la passione si trasforma in professione: è una delle sue ombre”.

Perché ha scelto di diventare attrice? Non il classico mantra retorico per cui desiderava raccontare storie, ma la sua verità.

“Riprendo parole che non sono originariamente mie, ma che sento profondamente. Sono di Giovanni Battaglia, il quale disse che, altrimenti, sarebbe rimasto in silenzio per tutta la vita. Sento di poter fare mia questa affermazione”.

Il suo mondo interiore era così difficile da contenere?

“Sì. Era troppo ampio rispetto agli strumenti espressivi che avevo a disposizione. Non si trattava di qualcosa di spaventoso in sé, ma della quantità e della varietà di ciò che provavo. Non riuscivo a dare un ordine a tutto questo: era un insieme ricco e complesso che non trovava una forma né un canale preciso attraverso cui esprimersi. La recitazione è diventata proprio quel canale: la possibilità di dare struttura a questa materia interiore, organizzarla e trasformarla in qualcosa di comunicabile. Mi ha fornito una struttura, ma anche una forma di libertà. Può sembrare una contraddizione, ma non lo è: avere una struttura consente di muoversi al suo interno con maggiore autonomia. In precedenza, era tutto molto caotico; ora, invece, esiste una direzione”.

Questa direzione le trasmette maggiore sicurezza oppure la mette comunque in discussione?

“Mi mette comunque in discussione. Ogni personaggio, ogni lavoro, ogni esperienza porta a rivedere qualcosa di sé. Non rappresenta mai un traguardo definitivo, ma piuttosto l’inizio di un nuovo percorso. La zona di comfort non esiste. O meglio, può esistere nella vita quotidiana – ed è quella a cui accennavo prima, legata alla concretezza delle abitudini – ma non nel lavoro, dove una zona di comfort è rischiosa, perché indica che si è smesso di cercare”.

Teme di smettere di cercare?

“È una delle paure più grandi. Significherebbe interrompere un percorso di crescita e di scoperta, e questo è ciò che desidero evitare”.

Prima parlava del giudizio. Oggi riesce a gestirlo meglio rispetto a quando era più giovane?

“Lo gestisco… non saprei dire se meglio. Forse riesco a riconoscerlo con maggiore lucidità: capisco quando si manifesta, percepisco quanto mi coinvolge e cerco di non lasciarmi travolgere. Non è però un aspetto completamente risolto, né credo che lo sarà mai. L’insicurezza non è scomparsa; ha piuttosto assunto una forma diversa. È diventata una componente con cui convivo. Credo mi aiuti nel lavoro perché permette di rimanere in ascolto, di mantenere apertura. Una sicurezza totale porterebbe probabilmente a smettere di interrogarsi, mentre le domande sono fondamentali. Il dubbio è una risorsa: è impegnativo, ma rappresenta una risorsa”.

Tornando al tema dell’ambizione e dell’ossessione: ha detto di sentirsi “leggermente ossessionata”. Questa dimensione la spaventa?

“Mi preoccupa se immagino che possa diventare totalizzante. Finché riesco a preservare una parte di me personale, quotidiana, legata agli affetti, rimane un equilibrio sostenibile. Se invece dovesse assorbire tutto, allora sì, diventerebbe motivo di timore. Riconosco l’avvicinarsi del limite, quando perdo il contatto con la dimensione quotidiana. Se trascuro le attività semplici di cui parlavo, i gesti ordinari della vita, capisco che qualcosa si sta incrinando. È come perdere l’equilibrio. La quotidianità è il mio parametro”.

Se dovesse definire oggi il suo rapporto con la recitazione con una sola parola, quale sceglierebbe?

“Ricerca. Della verità. Una verità che riguarda i personaggi, le situazioni, ma anche me stessa. È un processo continuo, che non si esaurisce”.

Questa ricerca la appaga oppure lascia sempre una sensazione di incompiutezza?

“Entrambe le dimensioni convivono. Ci sono momenti in cui si ha la percezione di aver toccato qualcosa di autentico, ed è un’esperienza molto intensa. Subito dopo, però, emerge la consapevolezza di quanto resti ancora da esplorare. Si tratta quindi di un equilibrio costante tra appagamento e tensione verso ciò che manca”.

Il contesto della provincia in cui è cresciuta ha avuto un ruolo nell’amplificare queste dinamiche? La provincia è spesso un luogo complesso, sospeso tra monotonia e aspirazione, tra desiderio di partire e bisogno di radicamento. È difficile comprenderla senza averla vissuta.

“Sì, è un’osservazione condivisibile. Credo che la provincia appartenga ai grandi sognatori: solo chi riesce a immaginare molto, e in grande, trova una via di uscita da quella condizione, che può diventare quasi opprimente. Ha descritto bene quella tensione tra immobilità e desiderio. Non so rispondere fino in fondo, perché non posso sapere come sarebbe stata la mia esperienza crescendo in un contesto diverso, ad esempio nel centro di Roma. Posso dire però che, per non rimanere intrappolata in quel rischio, ho dovuto cercare alternative, inventare possibilità e, soprattutto, coltivare la capacità di sognare”.

E queste possibilità, queste aperture, le ha trovate nel teatro, come primo spazio di espressione. Che cosa ha provato la prima volta che è salita su un palcoscenico, quando ha potuto mostrare al pubblico le diverse sfumature della sua identità?

“Ho provato un senso di libertà. Ma è necessario precisare: per me libertà significa svuotarsi. Significa alleggerirsi fino al punto in cui la responsabilità diventa talmente grande da rovesciarsi nel suo opposto, trasformandosi in assenza di peso. E quindi in leggerezza, che non coincide né con la semplicità né con la superficialità. La leggerezza è spesso fraintesa e caricata di significati impropri.

Intendo la leggerezza nel senso più ampio e profondo possibile, e anche nel suo significato più autentico e prezioso”.

Come definirebbe il concetto di successo? È legato al riconoscimento pubblico, all’affetto di persone che magari non conosce, oppure riguarda una dimensione più interiore?

“Il successo è, letteralmente, ciò che accade. È qualcosa che è accaduto, il risultato del verbo ‘succedere’. Inteso come fama o popolarità, è una dimensione di cui non mi occupo. Se accade, accade. In caso contrario, non cerco di provocarlo. Se invece si tratta di realizzazione personale, allora cerco di raggiungerlo nelle piccole esperienze quotidiane. Non è una forma di falsa modestia: il mio obiettivo è tornare a casa la sera con una sensazione di soddisfazione per ciò che ho vissuto durante la giornata”.

C’è qualcosa, in questo lavoro, che oggi la preoccupa? Qualche aspetto che non corrisponde alle sue aspettative?

“Sì. Mi preoccupa la gestione del tempo. Molte produzioni, soprattutto nel settore audiovisivo, lavorano con ritmi molto serrati, lasciando poco spazio alla preparazione e alla riflessione. Il tempo è fondamentale per permettere a un processo creativo di maturare; anche l’attesa ha un valore importante. Invece spesso ci si trova a operare con tempi ridotti per preparare, girare e rielaborare il lavoro. Questo aspetto mi mette in difficoltà, perché richiede una velocità superiore rispetto al mio ritmo creativo. E inevitabilmente ne risente la qualità”.

Non le chiedo dettagli specifici, ma le è mai capitato di sentirsi sminuita in quanto donna o giovane attrice?

“Fortunatamente solo in alcuni contesti, ma è una dinamica ancora presente”.

Come reagisce in queste situazioni?

“Tendo a ignorarle e a concentrarmi su ciò che sto facendo, impegnandomi a dare il massimo”.

Come vive i periodi di inattività? Quando non ci sono né palco né set, in che modo alimenta la sua tensione artistica?

“Attraverso lo studio. Sono tra coloro che accolgono quasi con piacere questi momenti, perché permettono di approfondire: leggere, affrontare saggi, lavorare con maestri, intraprendere percorsi di ricerca, incontrare nuovi compagni di lavoro. Lo studio è fondamentale”.

Ha terminato le rirese di Doc 4 ed è sul set di Stucky 2. Che cosa la aiuta a lasciare un personaggio e, eventualmente, a riprenderlo? Ha sviluppato rituali personali?

“Sì, ne ho diversi, anche se non mi era mai stato chiesto (ride, ndr). In quei casi si verificano dinamiche difficili da spiegare. Quando ci si separa da un personaggio, non si sa se lo si incontrerà di nuovo, e il distacco è sempre graduale e particolare. Può accadere, anche dopo settimane, di pensare a elementi che appartengono a quella dimensione, per poi rendersi conto che non fanno parte della propria vita. Per quanto mi riguarda, utilizzo strumenti personali: ad esempio, associo a ogni personaggio un profumo specifico, scelto prima di iniziare il lavoro. Inoltre, mi circondo di colori che richiamano il suo universo. Può sembrare un dettaglio superficiale, ma per me è molto efficace: quando devo riprendere un ruolo, è sufficiente percepire quel profumo per ritrovare immediatamente l’intero mondo emotivo”.

Si tratta di memoria olfattiva.

“Esattamente. Esiste anche una tecnica, legata alla programmazione neurolinguistica, definita ‘ancoraggio’, che consente di collegare emozioni a stimoli sensoriali, come colori o profumi. Utilizzo questo metodo perché è immediato: può capitare di arrivare sul set stanca, magari dopo una serata con amici, ma basta applicare quel segnale sensoriale per ritrovare subito lo stato emotivo necessario”.

Qual è il profumo di questo momento?

“Il the nero”.

Se non avesse intrapreso la carriera di attrice, quale strada avrebbe scelto?

“Probabilmente avrei fatto la ciabattina. Fin da bambina nutro un forte interesse per le scarpe: non tanto per possederne molte, quanto per la cura che richiedono. Mi piace pulirle, osservarle, e quando passo davanti a una bottega artigiana mi soffermo spesso a guardare il lavoro. Lo considero un mestiere affascinante”.

Ne ha mai parlato con il suo psicoterapeuta?

“Sì, e mi è stato detto che le scarpe rappresentano il movimento nel mondo, l’andare avanti”.

Se la stanza in cui dorme potesse raccontarmi qualcosa di lei, che cosa direbbe?

“Direbbe che sono una persona inquieta e che avverto un forte bisogno di calore. Tendo a cercarlo costantemente, in molte forme”.

Ci sono specchi in quella stanza?

“No, non ci sono. Perché preferisco scegliere personalmente il modo in cui riflettere ciò che mi circonda”.

Significa che si sente libera dal giudizio degli altri?

“No, affatto”.

Quale giudizio incide di più: quello legato alla sfera personale o quello professionale?

“Non riesco a separarli. Al momento non sono in grado di distinguere nettamente tra le due dimensioni. Spero di riuscirci in futuro, ma oggi non è così. Di conseguenza, entrambi hanno un impatto su di me”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che ha riservato a se stessa?

“A volte tendo ad agire d’impulso, e l’impulsività non sempre coincide con la lucidità. Di recente ho compiuto un gesto impulsivo, ma preferisco non entrare nei dettagli. Posso dire però che, ogni tanto, riesco a guardarmi e ad accettarmi, riconoscendo che sto crescendo. Questo è forse il gesto di tenerezza più significativo che riesco a concedermi: provare, almeno in alcuni momenti, a essere indulgente verso me stessa”.

In qualche modo sembra essersi liberata dal giudizio esterno, ma aver interiorizzato il proprio.

“Accade perché mi rendo conto che molte persone non percepiscono pienamente il peso delle proprie azioni, né la fase della vita in cui si trovano. Una delle mie paure più grandi è proprio questa: perdere consapevolezza della mia posizione. Forse è anche per questo che mantengo un atteggiamento così rigoroso. Un’eccessiva autocritica può portare a sottovalutarsi, ed è qualcosa che mi accade, ma allo stesso tempo impedisce di sopravvalutarsi. Il timore più forte è attribuirmi più di quanto sia realmente in grado di essere”.

Il confine con l’autosabotaggio è però molto sottile.

“Sì, lo è. Ed è un equilibrio che va gestito: è necessario imparare a farlo…”.

… soprattutto per se stessa. Il rischio è di non vivere pienamente ciò che accade e di ridimensionare le proprie possibilità. Di fronte a una sfida percepita come difficile, sarebbe importante non limitarsi, ma accoglierla.

“Non credo che il problema si presenti in questi termini. Mi sento piuttosto disponibile verso ciò che accade; la difficoltà riguarda semmai il giudizio su ciò che è già avvenuto, su ciò che è successo. Posso farle io una domanda?”.

Certo.

“Come è arrivato a costruire questo tipo di intervista?”.

Dall’osservazione che il lavoro dell’attore viene spesso raccontato in modo superficiale, tra eventi mondani e apparenza, senza approfondire la complessità umana che comporta. Ho quindi ideato un formato che affronta temi comuni (precarietà, vuoto, realizzazione) lasciando spazio a risposte personali, che a loro volta generano nuove domande.

“A questo proposito, le racconto un episodio: qualche sera fa, a Treviso, siamo andati a cena vestiti in modo informale, e ci è stato presentato un conto molto elevato perché avevano intuito che fossimo attori. Come se conducessimo una vita privilegiata, mentre desideravamo semplicemente cenare dopo il lavoro: esiste ancora un forte pregiudizio molto diffuso. Mi preparo per questo lavoro come chiunque altro si formi per la propria professione e fatico. Certo, mi considero fortunata per poter scegliere il mio percorso, ma è un discorso diverso. Mio fratello, ad esempio, lavora come cameriere: affrontiamo dinamiche simili, seppur in contesti differenti”.