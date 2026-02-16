Laura Masiello giornalista ANSA morta dopo una malattia fulminante, aveva solo 59 anni: funerali a Napoli
La giornalista è morta nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio: i funerali sono stati fissati nella sua Napoli
La redazione dell’ANSA è in lutto per la scomparsa di Laura Masiello. La giornalista, caposervizio aggiunta dello Sport, è morta nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio dopo una malattia fulminante. Originaria di Napoli, viveva a Roma e aveva solo 59 anni: ne avrebbe compiuti 60 il 9 maggio.
Chi era Laura Masiello
Come riassunto proprio da ANSA, Laura Masiello era nata a Napoli il 9 maggio 1966.
Si era trasferita a Roma per seguire le orme del padre, Nino, anche lui giornalista sportivo.
Proprio grazie al genitore aveva anche conosciuto e frequentato Diego Armando Maradona.
Aveva mosso i primi passi professionali con Il Mattino dei Giovani, quindi il praticantato a Il Roma.
Nel 1993 il passaggio all’ANSA prima a Napoli, poi a Potenza, quindi nella sede nazionale di Roma.
I funerali a Napoli
Si definiva “secchiona”, quando poteva tornava nella sua Napoli per fare visita ai nipoti.
Proprio a Napoli, nella Chiesa delle suore Betlemite, sono stati fissati i funerali: martedì 17 febbraio, alle ore 10.
Il cordoglio dell’Ordine dei giornalisti
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania esprime cordoglio per “l’improvvisa scomparsa della collega Laura Masiello”.