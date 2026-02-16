NOTIZIE
Laura Masiello giornalista ANSA morta dopo una malattia fulminante, aveva solo 59 anni: funerali a Napoli

La giornalista è morta nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio: i funerali sono stati fissati nella sua Napoli

Pubblicato: Aggiornato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La redazione dell’ANSA è in lutto per la scomparsa di Laura Masiello. La giornalista, caposervizio aggiunta dello Sport, è morta nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio dopo una malattia fulminante. Originaria di Napoli, viveva a Roma e aveva solo 59 anni: ne avrebbe compiuti 60 il 9 maggio.

Chi era Laura Masiello

Come riassunto proprio da ANSA, Laura Masiello era nata a Napoli il 9 maggio 1966.

Si era trasferita a Roma per seguire le orme del padre, Nino, anche lui giornalista sportivo.

Proprio grazie al genitore aveva anche conosciuto e frequentato Diego Armando Maradona.

Aveva mosso i primi passi professionali con Il Mattino dei Giovani, quindi il praticantato a Il Roma.

Nel 1993 il passaggio all’ANSA prima a Napoli, poi a Potenza, quindi nella sede nazionale di Roma.

I funerali a Napoli

Si definiva “secchiona”, quando poteva tornava nella sua Napoli per fare visita ai nipoti.

Proprio a Napoli, nella Chiesa delle suore Betlemite, sono stati fissati i funerali: martedì 17 febbraio, alle ore 10.

Il cordoglio dell’Ordine dei giornalisti

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania esprime cordoglio per “l’improvvisa scomparsa della collega Laura Masiello”.

