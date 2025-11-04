Laura Pausini attaccata dalla figlia dello zio Ettore morto a Bologna, ira della cugina: "Non voglio vederla"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sabrina Pausini ha scelto Facebook per parlare dopo la morte del padre Ettore, zio di Laura Pausini. La cugina della cantante ha attaccato l’uomo che ha causato la morte del genitore e, soprattutto, Laura stessa in un post poi cancellato. Non vuole vederla al funerale del padre.

Cosa ha scritto la cugina di Laura Pausini

Sabrina Pausini, figlia di Ettore Pausini, ha rotto il silenzio dopo la morte del padre avvenuta il 2 novembre.

In un lungo sfogo sui social, poi rimosso, la donna si è rivolta sia al 29enne che ha causato l’incidente stradale sia alla famiglia, e in particolare a Laura Pausini.

“Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre le apparenze”, ha voluto precisare Sabrina Pausini.

La cugina di Laura Pausini ha scritto che a una parte della famiglia non è mai importato “nulla di me e di mio padre”.

Nello sfogo ha dichiarato di non volerli al funerale e ha chiesto ai giornalisti di fare informazione corretta sulla vicenda.

L’attacco a chi ha investito il padre Ettore Pausini

L’attacco social non si è limitato solo ai parenti e nello specifico alla cugina, ma anche al 29enne che ha investito il padre a Bologna durante un giro in bicicletta.

“Me l’ha ammazzato così”, ha scritto Sabrina.

Il post su Facebook segue la richiesta di perdono da parte del giovane, che si è costituito dopo l’incidente stradale.

Denunciato per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso, il 29enne è rappresentato dall’avvocato Francesco Murru, che ha dichiarato al Corriere della Sera: “È distrutto per quanto è successo. Ha sbagliato, avrebbe dovuto fermarsi e prestare soccorso, ma non si era reso conto della gravità della situazione”.

La scelta di Laura Pausini

Al momento Laura Pausini non ha rilasciato dichiarazioni e non ha ricordato lo zio sui social.

Nel dicembre 2016, la cantante aveva pubblicato una foto dello zio raffigurato in un volantino della sua associazione di volontariato.

“Mio Zio Ettore Pausini è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ha ti hanno seguito”, aveva scritto Laura Pausini ricordando la malattia dello zio e la sua guarigione.