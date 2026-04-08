Laura Pausini contro un fan al concerto di Madrid, "ubriaco ma non sono da ascoltare mentre si beve": il video

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Laura Pausini ha concluso, lunedì 6 aprile a Madrid, le tappe spagnole del suo Yo Canto World Tour 2026/2027. La cantante ha intrattenuto il pubblico della capitale spagnola con tre ore di concerto. Nel corso della serata si è resa anche protagonista di uno sfogo simpatico contro un fan ubriaco. Il momento è stato immortalato da alcuni spettatori presenti che hanno rilanciato quanto avvenuto sui social. Il video è diventato virale dopo qualche ora.

Laura Pausini ferma il concerto a Madrid: ubriaco crea scompiglio

Pausini si è esibita alla Movistar Arena, davanti a circa 12mila persone. A un certo punto, è stata distratta da un fan presente tra il pubblico.

In particolare, si è resa conto che qualcuno stava creando un po’ di caos. “Signori, scusate, di cosa state parlando lì? Io sto parlando”, ha detto inizialmente, interrompendo il discorso che stava facendo.

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“Ciao, sono Laura Pausini e voglio sapere che diavolo sta succedendo lì!”, ha continuato l’artista, notando che in quella parte dell’arena continuava ad esserci scompiglio.

Il video dello sfogo di Laura: “Bere non aiuta”

Qualcuno pare che le abbia fatto intendere con dei gesti che c’era un uomo che aveva bevuto troppo.

“Ah, è ubriaco…”, ha chiosato la musicista, un po’ infastidita. “Io – ha subito aggiunto – non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”. Sono seguiti applausi e risate da parte del pubblico.

Pausini ha chiuso la faccenda con una battuta: “Non si era mai visto un ubriaco, mi sento un po’ rock”

Dopo l’episodio, il concerto è proseguito senza altri intoppi, con la cantante che è stata accompagnata da Jeanette e Pablo López, due artisti di cui ha una profonda ammirazione.

L’omaggio alla Spagna: “Ringrazio questa terra”

Laura Pausini ha portato il suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 in alcune città spagnole. Dopo l’esordio al Navarra Arena di Pamplona, ha fatto tappa a Tenerife all’Estadio Antonio Dominguez. Si è poi recata a Barcellona al Palau Sant Jordi, a Valencia alla Roig Arena e infine a Madrid, alla Movistar Arena.

Alla fine dell’ultimo show a Madrid, l’artista ha salutato con affetto tutto il pubblico: “Ho trascorso giorni meravigliosi, voglio ringraziare ancora una volta questa terra perché non è scontato dopo 32 anni di carriera essere accolti da così tanta gente e da così tanto amore”.