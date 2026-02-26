Laura Pausini lancia l'appello per la pace a Sanremo, "basta con tutte le guerre, vogliamo un mondo senza"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Laura Pausini emoziona a Sanremo 2026 cantando “Heal The World” con il Piccolo Coro dell’Antoniano. Al termine lancia un appello contro le guerre: “Vogliamo un mondo senza guerra, per loro”, riferendosi ai bambini. Carlo Conti ribadisce: “Vogliamo solo la pace”. Un momento intenso che ha unito musica e impegno civile.

Sanremo, Laura Pausini “Basta guerre”

Grande intensità emotiva nella terza serata del Festival di Sanremo, quando Laura Pausini ha interpretato “Heal The World” insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.

L’esibizione che ha regalato al palco dell’Ariston un messaggio universale di pace, culminato con parole nette e profonde: “Vogliamo un mondo senza guerra, e lo vogliamo per loro”, riferendosi ai bambini presenti accanto a lei.

Al termine della performance, anche il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha voluto ribadire il concetto: “Vogliamo solo la pace”. Pausini ha aggiunto con fermezza: “Basta con le guerre, tutte le guerre”. Un momento che ha raccolto un lungo applauso del pubblico in sala.

L’esibizione con il Piccolo Coro dell’Antoniano

La presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano ha amplificato il significato del messaggio. Il coro bolognese, all’Ariston insieme al coro di Caivano, ha rappresentato ancora una volta un simbolo di innocenza e speranza.

La scelta di un brano internazionale come “Heal The World” ha inoltre sottolineato il carattere globale dell’appello: la fine di “tutte le guerre”, come ha dichiarato l’artista.

Il significato di “Heal The World”

Il brano scelto da Laura Pausini non è casuale. “Heal The World”, scritto e interpretato originariamente da Michael Jackson nel 1991, è una delle canzoni simbolo del suo repertorio.

Il testo invita a “guarire il mondo” rendendolo un posto migliore per le generazioni future, con un’attenzione particolare ai bambini, spesso vittime innocenti di conflitti, povertà e ingiustizie.

La canzone parla di empatia, responsabilità collettiva e amore universale. Il messaggio centrale è semplice ma potente: se ognuno di noi fa la propria parte, il mondo può cambiare.

Un momento, quello all’Ariston, che si è unito idealmente a quello successivo, con il collegamento dedicato a Paolo Sarullo, in un messaggio altrettanto importante, quello in contrasto ai fenomeni di bullismo.