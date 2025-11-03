Ettore Pausini morto investito a Bologna da un'auto pirata, lo zio di Laura stava tornando a casa in bici

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia nella periferia est di Bologna, dove il 78enne Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre rientrava da un giro in bicicletta. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena.

Morto Ettore Pausini, zio della cantante Laura

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 2 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, Ettore Pausini stava pedalando in direzione del centro quando una Opel Astra vecchio modello, che procedeva in senso opposto, lo ha travolto.

La bicicletta è stata scaraventata a metri di distanza e l’uomo ha colpito l’asfalto con violenza, riportando ferite gravissime. L’investitore, intanto, ha proseguito la sua corsa dileguandosi.

Il Corriere della Sera riporta la testimonianza di alcuni presenti, che hanno visto la bici di Ettore Pausini letteralmente “volare via” dopo l’impatto.

Un’ambulanza è arrivata in pochi minuti, supportata anche da un medico rianimatore giunto in elicottero. Per oltre un’ora i soccorritori hanno tentato di salvare la vita all’anziano, ma le ferite erano troppo gravi: Ettore Pausini è morto sul posto attorno alle 14:30.

Ritrovata l’auto pirata

L’auto pirata è stata ritrovata abbandonata a pochi chilometri di distanza, mentre il conducente è ancora irreperibile.

Carabinieri e polizia locale hanno istituito posti di blocco e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le autorità invitano chiunque abbia assistito alla scena o notato movimenti sospetti a farsi avanti.

L’incidente è avvenuto in un punto già considerato pericoloso dai residenti, che da tempo chiedono l’installazione di una pista ciclabile per garantire maggiore sicurezza.

Chi era Ettore Pausini

Originario di Solarolo, come la nipote Laura, Ettore Pausini era piuttosto conosciuto a Bologna. Per oltre trent’anni aveva lavorato come barbiere in piazza Azzarita. Anni fa aveva sconfitto un tumore, diventando testimonial dell’associazione Onconauti, che offre attività di riabilitazione ai pazienti oncologici.

Laura Pausini lo aveva celebrato sui social con un messaggio affettuoso: “Mio Zio Ettore Pausini è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito, zio. Ti voglio bene! www.onconauti.it Bologna Fc 1909″.