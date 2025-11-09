Laura Pausini rompe il silenzio dopo la morte dello zio Ettore e l'attacco della cugina: "Tu sai, io so"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Laura Pausini parla per la prima volta di suo zio Ettore, morto in seguito a un incidente stradale. La cantante ha scelto di rompere il silenzio con un messaggio condiviso sui suoi canali social. Negli scorsi giorni la figlia della vittima, sua cugina, aveva attaccato lei e i suoi parenti in uno sfogo a poche ore dalla scomparsa del genitore.

Laura Pausini parla di suo zio Ettore

Con un messaggio breve, intimo e molto personale, Laura Pausini rivolge un pensiero a suo zio Ettore, morto in un incidente stradale lo scorso 2 novembre.

La cantante rompe così il silenzio dopo il lutto che l’ha colpita e le polemiche che ne sono seguite. Laura era stata infatti attaccata dalla cugina Sabrina, figlia della vittima, secondo cui la parentela con quel ramo della sua famiglia era “solo sulla carta”.

Il luogo del tragico incidente

Il messaggio sui social dopo il lutto

“Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Ti voglio bene”. Con questo messaggio Laura saluta Ettore Pausini, suo zio 78enne di Solarolo (in provincia di Ravenna) rimasto vittima di un incidente stradale.

Un tributo semplice che spegne le polemiche scoppiate dopo la morte dell’uomo e lascia intendere come il rapporto tra i due fosse profondo, lontano dai riflettori dei media. Basti ricordare come, anni fa, quando lo zio aveva superato un tumore ed era diventato volontario dell’associazione Onconauti, la nipote gli aveva riservato parole di conforto e amore.

La cantante non ha presenziato al funerale dello zio, celebrato sabato 8 novembre al Pantheon del cimitero bolognese della Certosa, dove invece erano presenti suo padre e sua sorella. “Siamo qui per dimostrare il nostro affetto”, hanno detto i due. L’assenza della cantante arriva dopo le parole della cugina Sabrina che aveva ribattezzato come solo di facciata la parentela tra questi due rami della famiglia, aggiungendo che non avrebbe voluto né lei né i suoi familiari più stretti presenti alle esequie.

Cosa aveva detto la cugina Sabrina, la ricostruzione dell’incidente

In uno sfogo social, poi cancellato, infatti, Sabrina, la figlia della vittima della strada, aveva detto: “La nostra parentela con Laura e quel lato familiare è stata sempre sulla carta, non li voglio al funerale”.

Molto conosciuto a Bologna, Ettore Pausini faceva il barbiere ed era appassionato di ciclismo. Si trovava proprio in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’auto fuggita senza prestargli soccorso.

Solo in un secondo momento l’uomo alla guida – un 29enne – si è costituito, chiedendo perdono ai familiari. È stato denunciato a piede libero e, in merito alla sua richiesta, Sabrina Pausini ha detto: “Non c’è nessuna possibilità che lo perdoni, però vorrei vederlo in faccia. Quando guidi un’auto hai un’arma, ci vuole coscienza”.