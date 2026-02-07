Laura Pausini sommersa dalle critiche per l'Inno alle Olimpiadi, la drastica scelta: chiusi i commenti social

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Laura Pausini, dopo essere stata travolta dalle critiche, ha deciso di disattivare la funzione dei commenti su Instagram sotto al post dedicato alla sua esibizione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante il sontuoso evento che ha dato avvio ai Giochi, la cantante romagnola ha intonato nello stadio di San Siro l’Inno di Mameli, interpretandolo a suo modo. Molti hanno ritenuto la performance fuori luogo, da qui la raffica di commenti negativi.

Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, Laura Pausini canta l’Inno: pioggia di critiche

L’esibizione di Laura Pausini, insieme alle gaffe del telecronista Paolo Petrecca (direttore di RaiSport), è stato uno dei momenti più discussi dell’evento.

Sui social tantissimi telespettatori hanno ritenuto la cover dell’Inno nazionale inadeguata.

ANSA

Perché la performance di Laura Pausini ha fatto discutere

Motivo di tante discussioni? L’artista di Faenza ha intonato l’Inno con il suo stile, interpretando una versione originale del Canto degli Italiani.

Tanti, però, hanno sostenuto che l’Inno non deve essere troppo rivisitato. Pausini, il giorno dopo l’esibizione, ha scritto un post su Instagram in cui ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato con lei all’evento.

Anche tale messaggio è stato bersagliato dalle critiche. Ed è proprio probabilmente per tale fatto che ad un certo punto la cantante ha deciso di chiudere i commenti.

Milano-Cortina 2026: Selvaggia Lucarelli pungente sull’esibizione di Laura Pausini

Tra coloro che hanno ritenuto l’artista non all’altezza, c’è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha così commentato la questione attraverso una storia Instagram: “A Laura Pausini è rimasta da fare solo la cover di buon compleanno e rovinerà pure buon compleanno”.

“In compenso Ghali neppure nominato e inquadrato a distanza di milioni di km, manco fosse una tempesta solare”, ha aggiunto Lucarelli, in riferimento al fatto che il rapper ha avuto un trattamento alquanto ‘particolare’ dalla regia televisiva, che mai lo ha immortalato in primo piano.

Inoltre, il cantante non è stato nominato durante la telecronaca. Un caso che è stato commentato amaramente da Ghali stesso che nelle scorse ore ha scritto un post polemico: “Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi“.

“Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse”, ha concluso il 32enne.