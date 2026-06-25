Laura Ravetto bloccata in treno per Parigi attacca Matteo Salvini per il ritardo: "È sequestro di persona"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Laura Ravetto ha denunciato sui social un viaggio ferroviario Milano–Parigi segnato da ritardi, cambi di convoglio e scarsa comunicazione ai passeggeri. L’ex deputata della Lega, passata a Futuro Nazionale di Vannacci, ha raccontato che il treno ha accumulato circa otto ore di ritardo e ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro Matteo Salvini per chiarire quanto accaduto.

Laura Ravetto, attacco a Matteo Salvini

Otto ore di ritardo, continui cambi di programma e informazioni giudicate insufficienti ai passeggeri. È questo il quadro descritto dalla deputata Laura Ravetto attraverso una serie di Instagram Stories, nelle quali ha raccontato il difficile viaggio affrontato a bordo di un treno diretto da Milano a Parigi.

Secondo quanto riferito dalla parlamentare, il convoglio sarebbe partito regolarmente dal capoluogo lombardo, ma avrebbe accumulato ritardi e problemi già alla fermata di Torino Porta Susa. Da lì sarebbe iniziata un’odissea che ha portato i passeggeri ad arrivare nella capitale francese con circa otto ore di ritardo rispetto all’orario previsto.

ANSA

Nel suo sfogo social, Ravetto ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro Matteo Salvini per fare chiarezza sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza.

Il treno per Parigi in ritardo

“Ancora sul treno. Ci dicono che arriviamo alle 7:30 del mattino, cioè otto ore di ritardo, segregati nelle campagne francesi. Sto già scrivendo l’interrogazione parlamentare al ministro” ha affermato Ravetto nel suo sfogo sulla piattaforma social.

“Partiamo alle 15:48 da Milano. Il treno si blocca a Torino Porta Susa. A Torino Porta Susa ci dicono: ‘Dovete aspettare un’ora perché cambiamo il mezzo, così vi portiamo a Parigi in alta velocità’”.

Dopo circa un’ora di attesa sarebbe arrivato un secondo Frecciarossa, che però, secondo il racconto della parlamentare, non avrebbe mai raggiunto velocità elevate. La situazione si sarebbe ulteriormente complicata una volta arrivati a Lione, dove il convoglio avrebbe effettuato diverse manovre e deviazioni.

“Ci fanno fare inversioni di marcia e ci levano addirittura dall’alta velocità, siamo nelle campagne francesi e forse arriveremo alle 8:00 del mattino”.

Uno degli aspetti maggiormente contestati da Ravetto riguarda la gestione delle informazioni fornite ai viaggiatori. Secondo la deputata, i passeggeri avrebbero dovuto essere informati con maggiore trasparenza. “La domanda è: potevate dirlo a tutte queste persone a Torino? Perché sapevate che finiva così, che potevamo scendere, evitarci questo sequestro di persona?”

La parlamentare ha inoltre respinto preventivamente eventuali scarichi di responsabilità tra operatori italiani e francesi, sostenendo che il personale presente sul convoglio fosse già a conoscenza delle difficoltà che sarebbero emerse nelle ore successive. “È una vergogna, una situazione imbarazzante”.

Il cambio di partito di Laura Ravetto

Laura Ravetto è fresca di addio alla Lega per aderire a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. L’annuncio è stato dato dallo stesso ex generale, che ha definito la deputata una figura di grande esperienza parlamentare.

Il passaggio ha avuto un forte impatto politico perché Ravetto è stata considerata per anni uno dei volti più noti del partito guidato da Matteo Salvini, soprattutto sui temi dell’immigrazione e della sicurezza. La sua uscita è stata interpretata da molti osservatori come un segnale delle tensioni interne al centrodestra dopo la nascita del nuovo progetto politico di Vannacci.