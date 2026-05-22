Laura Ravetto contro Alessandro Zan in tv, "discrimina famiglia composta da padre e madre", "dice p********"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Botta e risposta sul tema della famiglia tra Laura Ravetto e Alessandro Zan. L’esponente di Futuro Nazionale ha detto, riferendosi al politico del Pd, che “discrimina ogni giorno la famiglia, che è composta da un padre e una madre”. La replica del parlamentare europeo: “Io sono per tutte le famiglie, sta dicendo p*********!”.

Ravetto contro Zan, cosa è successo

Nella puntata del 22 maggio di L’Aria che Tira, erano ospiti Laura Ravetto e Alessandro Zan.

L’esponente di Futuro Nazionale ha voluto subito sottolineare che il suo è un partito che non discrimina ma che “difende i veri discriminati di questo momento storico anche nel nostro paese”.

ANSA

Per Laura Ravetto i discriminati sono “i cittadini italiani che vengono discriminati a discapito di un’immigrazione incontrollata e le famiglie”.

Parole che hanno infastidito Alessandro Zan e che hanno spinto il politico del Pd a rispondere a Laura Ravetto: “Io sono italiano e lei mi discrimina, mi dica cosa significa difendere i cittadini italiani”.

Dopo aver ripreso la parola, l’ex Lega ha ribadito: “Discrimina e trova ogni giorno un motivo per attaccare la famiglia che è composta da un padre e una madre”.

Riflessione che ha spinto Alessandro Zan a replicare:”Io sono per tutte le famiglie, sta dicendo p*********!”

Laura Ravetto ha poi aggiunto: “Chi discrimina è Zan e quelli come Zan”.

La risposta di Laura Ravetto a Durigon

Subito dopo il botta e risposta, David Parenzo, conduttore di L’Aria che Tira, ha riportato le parole del senatore Claudio Durigon che ha affermato che nel centrodestra non si fa nessun campo largo.

Laura Ravetto ha voluto rispondere: “Prendo atto che Durigon fa di tutto per far vincere la sinistra. Sarà un problema di Durigon. Spero che non voglia far vincere la sinistra”.

Il problema energia

L’esponente di Futuro Nazionale è poi tornata sul tema della trasmissione, quello dell’energia.

“C’è una cosa che questo governo potrebbe e dovrebbe fare subito. Intanto iniziare a comprare l’energia da chi ce la fa pagare di meno”, il suggerimento.

Poi “impegnarsi in Europa per delle attività diplomatiche che pongano fine a delle guerre che danno un danno diretto enorme sul nostro paese sull’energia”.

Infine ha ricordato che “i nostri imprenditori in queste ore non riescono più a star dietro alla produzione per il costo dell’energia”.