Laura Ravetto lascia la Lega di Salvini per Futuro Nazionale di Vannacci, affondo di Sardone sulla candidatura

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Lega perde ancora pezzi, con Laura Ravetto che lascia il Carroccio per passare a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La deputata, ex sottosegretario per i rapporti col Parlamento nel governo Berlusconi IV, è la prima vera e propria big a lasciare Matteo Salvini per accasarsi nel partito del generale, seguendo quanto fatto già da altri parlamentari nell’ultimo periodo. Una scelta accolta con entusiasmo da Vannacci, mentre lato Lega non sono mancate le critiche.

Ravetto lascia la Lega per Futuro Nazionale

Ad annunciare il passaggio di Ravetto a Futuro Nazionale è stata La Repubblica, che ha appreso da fonti qualificate la decisione presa dalla deputata. E la Lega, oltre a perdere consensi nei sondaggi, perde anche un “pezzo da novanta” della propria squadra parlamentare.

E la conferma del passaggio è arrivata anche dal generale Roberto Vannacci, che ha sottolineato che l’ufficialità sarà data nelle prossime ore, in un evento di FN.

ANSA

Vannacci accoglie Ravetto: “Esperienza consolidata”

Sentito da Adnkronos, infatti, Vannacci si è detto entusiasta dell’arrivo di Ravetto, considerata “una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale”.

L’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale ha quindi spiegato che la formalizzazione dell’ingresso e le dichiarazioni ufficiali “avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace'”.

Silvia Sardone attacca l’ex Ravetto

Se da un lato c’è un Vannacci entusiasta, dall’altro non mancano i commenti al veleno di Silvia Sardone, eurodeputata in quota Lega.

L’ipotesi paventata da Sardone è che Ravetto non abbia ricevuto le giuste garanzie da parte della Lega in vista delle prossime elezioni in quanto “quando si avvicinano le elezioni politiche un passaggio da un partito all’altro è tipico” e “con l’attuale sistema di liste bloccate i passaggi avvengono per opportunità.

Non solo Ravetto, chi ha lasciato Salvini per Vannacci

Quanto avvenuto con Laura Ravetto, però, è soltanto l’ultimo episodio di uomini o donne della Lega “emigrate” in Futuro Nazionale.

Oltre al fondatore Roberto Vannacci, infatti, a cambiare lo status da “leghisti” a “futuristi” sono stati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, primissimi a seguire il generale nella sua nuova avventura.

Tra i nuovi volti in Futuro Nazionale c’è anche Cristina Patelli, ex deputata, nonché Gigliola Topazzo, ex assessore comunale di Biella.

Con loro c’è anche Emanuele Pozzolo, oggi al gruppo misto ed eletto però nell’ottobre 2022 in quota Forza Italia.

Chi è Laura Ravetto, già transitata da Forza Italia alla Lega

Classe 1971, deputata da ben cinque legislature dal 2006, Ravetto è stata Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV succedendo a Giampaolo D’Andrea e Paolo Naccarato dal marzo 2010 al novembre 2011.

Avvocato e dirigente di peso, Ravetto non è nuova a cambi di casacca. Prima del passaggio da Lega a Futuro Nazionale, infatti, la 55enne cuneese nel 2020 aveva lasciato Forza Italia per approdare al Carroccio. Una decisione, presa quasi 6 anni fa, che fu accolta con non poca sorpresa tra gli azzurri dato che Ravetto era “una super berlusconiana”.