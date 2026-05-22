Laura Ravetto spiega l'addio a Salvini e alla Lega per Vannacci, "non voglio che mia figlia cresca col burqa"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A pochi giorni dalla formalizzazione della sua uscita dalla Lega, Laura Ravetto ha voluto chiarire pubblicamente i motivi ideologici alla base della frattura insanabile con il partito guidato da Matteo Salvini. Nell’intervista rilasciata a La Repubblica il 22 maggio, la deputata ha espresso forti preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale e ai modelli culturali futuri, dichiarando esplicitamente di non volere che la propria figlia cresca in una nazione di chi “la vuole con il burqa“.

Perché Laura Ravetto attacca Salvini

L’affondo di Laura Ravetto si concentra sulla gestione interna delle liste elettorali e sulle posizioni assunte dal Carroccio nei territori del Nord, giudicate in netta contraddizione con la retorica ufficiale del partito.

Secondo la parlamentare, via Bellerio avrebbe tradito la propria linea identitaria portando avanti un doppio binario comunicativo ritenuto ormai inaccettabile, mandando in televisione esponenti contrari all’Islam per poi candidare islamici in Lombardia e in Piemonte.

Una condotta che l’ha spinta ad accusare i suoi ex colleghi di aver rinunciato alle storiche battaglie politiche pur di inseguire logiche puramente elettorali.

Quali sono le critiche alla Lega

Oltre ai temi legati all’integrazione e ai diritti delle donne, la deputata ha espresso un profondo rammarico per i mancati impegni del governo sul fronte della tutela delle forze dell’ordine e dei balneari, comparti da sempre centrali nel programma leghista.

Ravetto ha definito l’ultimo provvedimento sulla sicurezza varato dall’esecutivo come decisamente timido, lamentando la totale assenza dello scudo penale, la mancanza di fondi necessari per le nuove assunzioni e l’inefficacia delle norme nel garantire che la difesa sia sempre considerata legittima.

Anche sulle concessioni balneari e sulle spese militari, l’accusa della parlamentare ai vertici del partito è quella di essersi piegati alle norme Ue.

Chi si schiera con Salvini

Le dichiarazioni di Ravetto hanno scatenato immediate reazioni polemiche tra i parlamentari rimasti fedeli a Salvini.

Alle accuse di opportunismo mosse dall’europarlamentare Silvia Sardone, la deputata ha risposto invitando la collega a preoccuparsi piuttosto degli esponenti di fede islamica inseriti nelle liste del Carroccio, definendo la Lega un partito ormai ridotto allo slogan “meno siamo, meglio stiamo“.

La parlamentare ha infine respinto i retroscena parlamentari legati a una presunta perdita di visibilità mediatica nei talk-show nazionali, spiegando che la sua difficoltà era ormai di natura puramente politica: la volontà di andare nei telegiornali a dichiarare le cose che il partito fa concretamente, e non le promesse costantemente disattese.