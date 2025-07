Laura Santi morta a Perugia, il marito Stefano Massoli svela le ultime parole della giornalista: "Ciao, vita"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Stefano Massoli, il marito di Laura Santi, la giornalista affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla morta col suicidio assistito in casa a Perugia, ha svelato le ultime parole della moglie prima di morire: “Le ho detto ‘Vai amore, sei libera’. Lei ha risposto ‘Ciao amore, ciao vita'”. L’uomo ha aggiunto: “Poi ho pianto a dirotto”.

Le ultime parole di Laura Santi prima di morire col suicidio assistito

Intervistato dal Corriere della Sera, Stefano Massoli ha rivelato cos’è successo nei momenti in cui la moglie Laura Santi si è tolta la vita col suicidio assistito. L’uomo ha raccontato: “Le ho detto ‘Vai amore, sei libera’. Lei ha risposto ‘Ciao amore, ciao vita‘. Poi sono uscito dalla stanza nel momento esatto in cui ha cominciato l’autoinfusione. Mi sono messo in disparte, come voluto da lei, per non condizionarla dal punto di vista emotivo”.

Massoli ha poi aggiunto: “Prima che uscissi mi ha chiesto ‘Vuoi che rimanga ancora un po’?‘. ‘No’, ho risposto io, ma non nel senso che non volevo, nel senso di ‘Sentiti libera’. Lei ha capito. E si è sentita libera di andare”.

ANSA

Laura Santi.

Cosa è successo dopo la morte di Laura Santi

Stefano Massoli ha raccontato anche cos’è successo dopo il suicidio assistito di Laura Santi: “Ho guardato il flussimetro, ho visto che non c’erano più segni di vita e sono scoppiato a piangere a dirotto. Un pianto vero, tosto”.

L’uomo ha spiegato: “Ho lasciato che le lacrime andassero dove volevano, Un pianto liberatorio”.

Il racconto di Francesca Mannocchi sul suicidio assistito di Laura Santi

La giornalista Francesca Mannocchi, collega e amica di Laura Santi, era con la giornalista perugina nel momento in cui è morta.

Mannocchi, affetta da sclerosi multipla, ha detto a In Onda: “È molto difficile per me raccontarla. Laura Santi non si racconta, avrebbe dovuto raccontarsi da sola: l’ha fatto col suo esempio, con la sua vita e la sua morte. Ha fatto a tutti noi un regalo enorme, rendendo collettiva una battaglia personale”.

Poi ha confidato: “In queste settimane mi ha detto una cosa che non mi aveva mai detto prima: ‘La malattia mi ha stuprato la vita‘”.