Laura Santi morta col suicidio assistito in casa a Perugia, la giornalista si è auto-somministrata il farmaco

La giornalista Laura Santi è morta a casa sua a Perugia col suicidio assistito. Si è auto-somministrata il farmaco letale. Santi, che aveva 50 anni, era affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla. Accanto a lei, nel momento della morte, c’era suo marito Stefano, che le è sempre stato vicino anche negli ultimi anni di battaglia sul fine vita.

L’annuncio della morte di Laura Santi

A dar notizia del decesso di Laura Santi, avvenuto lunedì 21 luglio, è l’associazione Luca Coscioni, della quale la giornalista perugina è stata attivista. Nel messaggio si legge: “Laura Santi ha scelto di essere libera. Il nostro pensiero va a suo marito Stefano e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.

Si tratta della nona persona in Italia (la prima in Umbria) ad aver ottenuto il via libera al suicidio assistito. Mercoledì 23 luglio, alle ore 17,30, è previsto un commiato civile presso la Casa Funeraria I.F.A. Passeri in via Gaetano Donizetti 115/A a Perugia.

La lettera di Laura Santi

Il messaggio dell’Associazione Luca Coscioni include anche alcune frasi della stessa Santi, contenute nella lettera che ha scritto ai membri del Consiglio dell’associazione stessa:

“State tranquilli per me, io mi porto di là i sorrisi. Ma vi prego: ricordatemi. E nel ricordarmi non stancatevi mai di combattere. Non rassegnatevi mai. Anche quando le battaglie sembrano veramente invincibili”.

Le parole di Marco Cappato per Laura Santi

Marco Cappato ha dedicato un pensiero a Laura Santi su Facebook.

Le sue parole: “Laura Santi ha resistito per anni in condizioni di sofferenza inimmaginabile. Lo ha fatto anche per difendere le libertà fondamentali di tutti noi. Ora ci lascia forza e amore per proseguire la sua lotta. Un abbraccio grande a Stefano, e con lui alle tantissime persone che le hanno voluto bene”.

Il messaggio del marito di Laura Santi

“Dopo anni di progressione di malattia e dopo l’ultimo anno di peggioramento feroce delle sue condizioni, le sue sofferenze erano diventate per lei intollerabili” ha dichiarato il marito, come riportato da ANSA.

Chi era Laura Santi

Laura Santi, giornalista perugina, era affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla.

A due anni e mezzo di distanza dalla sua richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario, a giugno 2025 ha avuto il via libera dalla sua ASL di riferimento.