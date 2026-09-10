Laura Trotter, l’intervista all’attrice: “Il sacrificio significa compromesso, preferisco l’avventura”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Laura Trotter ride molto. Ride di sé, del tempo passato, delle domande troppo serie e persino dell’idea che a un certo punto si debba necessariamente diventare saggi. È il primo elemento che resta di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie: non la nostalgia, non il ritorno dopo quasi trent’anni, non la memoria di un cinema che appartiene ormai a un’altra epoca. Resta il divertimento. Quello autentico, imprevedibile, che nasce quando l’intervista smette di essere una sequenza ordinata di domande e risposte e comincia invece a prendere una sua strada. Con Laura Trotter succede quasi subito. Ogni domanda apre una deviazione, ogni ricordo ne trascina un altro, ogni risposta contiene una battuta che alleggerisce senza mai svuotare. È come se il tempo, con lei, non procedesse in linea retta ma per scarti improvvisi: un set di Dino Risi, un gatto trasformato in Marlon Brando davanti allo specchio, un passaporto tenuto sempre in borsa “perché non si sa mai”, una sorella che la rimprovera, la tecnologia che continua a non interessarle e, infine, una strega che la riporta davanti alla macchina da presa. Il ritorno al cinema, in fondo, nasce proprio così: non da un progetto calcolato, non da una volontà di ricominciare, ma dalla curiosità. Una parola che attraversa tutta l’intervista e che forse racconta Trotter meglio di qualsiasi curriculum. Curiosità per ciò che accade, per ciò che cambia, per i treni che passano, per le occasioni che non necessariamente devono avere una spiegazione. È la stessa curiosità che molti anni fa l’aveva portata a entrare nel cinema quasi dalla porta principale e che oggi la conduce dentro l’universo oscuro di Samantha Casella. C’è però qualcosa di più profondo sotto questa leggerezza. Laura Trotter non idealizza il passato, non si attribuisce meriti che non sente suoi e sembra quasi infastidita dall’espressione “ce l’ho fatta”. Per lei il successo non è un punto d’arrivo e la libertà assoluta non esiste. Esistono piuttosto le scelte che riusciamo a fare, i compromessi che decidiamo di non accettare, le occasioni che incontriamo e il modo in cui scegliamo di attraversarle. Anche quando parla del mestiere, rifiuta qualsiasi retorica. Una parte è una parte, piccola o grande che sia. Un film può essere considerato importante oppure dimenticabile, ma se decidi di farlo devi dargli tutto. È una posizione quasi elementare nella sua chiarezza, e proprio per questo potentissima: o ci credi oppure non lo fai. Così La tenerezza del serpente diventa molto più di un ritorno. È l’ennesima avventura di una donna che continua a diffidare dell’immobilità, che ama i contrasti, che considera la noia quasi una colpa e che ancora oggi, davanti a una possibilità nuova, sembra pronta a dire semplicemente: «Si va? Si va». E forse il senso dell’intervista è tutto lì. Nel tentativo, spesso fallito e per questo divertentissimo, di costringerla dentro una risposta definitiva. Laura Trotter scappa continuamente dalle definizioni. Non vuole essere “la donna libera”, non vuole essere “quella che ce l’ha fatta”, non vuole nemmeno essere necessariamente saggia. Preferisce essere Laura Trotter: ironica, curiosa, contraddittoria, pronta a partire. Con il passaporto già in borsa.

Partiamo dalla domanda che probabilmente le faranno tutti, ma che soltanto in apparenza è semplice: perché, a quasi trent’anni di distanza, Laura Trotter ha deciso di tornare davanti alla macchina da presa?

“Innanzitutto bisogna considerare che non sono su Facebook né su altri social. Dopo aver smesso, mi sono dedicata ad altro, perché avevo voglia di conoscere, vivere esperienze diverse, esplorare nuove possibilità. Sono sempre stata un po’ irrequieta. Al cinema, in quel periodo, non pensavo nemmeno più. Un giorno una mia amica è riuscita a rintracciarmi. Mi telefona e mi dice: «Laura, sono Grazia, come stai?». Le rispondo: «Bene, ma Grazia chi?». Quando mi ha detto il cognome, ho capito chi fosse: veniva tutte le domeniche a mangiare da me. Era riuscita a trovare il mio numero grazie a suo figlio, che vive a Miami. A quel punto mi dice che mi stavano cercando per una parte. La mia risposta è immediata: «No, grazie, ho chiuso. Basta, non se ne parla». Lei, però, insiste e mi racconta che tutto era nato dalla proiezione di Katabasis a Firenze. Alla fine riesce a convincermi ad andare a vedere il film. Lo vedo e ne rimango molto incuriosita. Al termine della proiezione mi congratulo con Samantha Casella, proprio perché il film mi aveva colpita. In seguito Samantha mi telefona e mi chiede se può mandarmi il copione. Le rispondo: «Sì, grazie, però non recito più. Se sperate di convincermi, toglietevelo dalla testa». Mi manda comunque la sceneggiatura. Ci risentiamo e cominciamo a parlarne. A un certo punto le domando: «Mi scusi, ma quale parte dovrei interpretare?». E lei: «La strega». Allora ho pensato: «La strega? Questa non posso lasciarmela sfuggire». La strega la faccio! Era perfetta per me. Ormai ho 76 anni e mi sono detta: «Posso fare la strega». Così ho accettato, ed è stata un’esperienza che mi è piaciuta moltissimo. È un film molto cupo, insolito, com’è nello stile di Samantha, ma anche molto bello. È così che questa avventura è ricominciata, dopo trent’anni. Continuo, però, a non essere su Facebook né sugli altri social. Ho girato questo film ed eccomi qui”.

Quando è tornata sul set, ha prevalso l’entusiasmo oppure il timore di aver perso la familiarità con un mestiere che un tempo conosceva perfettamente?

“Ha prevalso la curiosità. Sono fatta così: può invitarmi ad andare ovunque e le rispondo subito: «Benissimo, andiamo». Dopo tre o quattro giorni, però, comincio già a chiedermi: «E adesso che facciamo?». A riportarmi sul set è stata proprio la curiosità. Non avevo mai interpretato una strega, almeno credo. Magari mi era già capitato senza rendermene conto, può anche essere! Mi mancava proprio una strega. E mi sono piaciuti molto anche il film e l’universo in cui è immerso. Non interpreto certo la Maga Magò della situazione. È un ruolo coinvolgente: è una donna equilibrata, ma fino a un certo punto; saggia, ma non sempre; persino un po’ cattiva, senza esserlo davvero. È un personaggio ricco di contrasti”.

Proprio perché la Strega Suprema vive di contrasti, quanto la affascinano le contraddizioni nella vita?

“Tantissimo. I contrasti mi affascinano perché amo l’avventura. La vita non può essere lineare né interamente prevedibile. Ha bisogno di colpi di scena e, quindi, anche di contrasti. Se non ci fossero, secondo me, perderebbe parte del suo senso”.

Se considera il cinema una delle avventure della sua vita, che tipo di esperienza è stata? Emozionante, limitante? Le ha restituito ciò che cercava?

“È stata emozionante. Dire che mi abbia dato tutto ciò che cercavo sarebbe forse eccessivo. Sicuramente, se avessi perseverato di più… Sono anche piuttosto pigra, pur essendo una persona che ama lanciarsi nelle situazioni senza troppe esitazioni. Il cinema, però, è affascinante. Quando mi viene affidata una parte, piccola o grande, bella o brutta che sia, mi piace sempre interpretarla. Mi coinvolge, mi trascina. Il cinema è stato e continua a essere una parte bellissima della mia vita, qualcosa di straordinario. Anche se ci sono molti altri aspetti che mi affascinano. E non mi chieda quali, per favore!”.

Se il cinema è stato un’avventura tanto affascinante e coinvolgente, perché quasi trent’anni fa ha scelto di fermarsi? Che cosa era venuto meno?

“Non lo so. È arrivato un momento in cui il cinema mi aveva un po’ stancata, anche se ‘stancata’ non è la parola giusta. Era piuttosto quella sensazione che, a un certo punto, porta a domandarsi: «Bene, e adesso che facciamo?». Avevo voglia di dedicarmi a qualcosa di diverso, di più avventuroso. Mi si presentavano altre opportunità e pensavo: «Bene, mi lancio in questa, provo quest’altra esperienza». Da questo punto di vista non sono molto affidabile. Se mi affida una parte, allora sì: in quel caso può contare su di me. Per tutto il resto, invece, sono piuttosto imprevedibile”.

E quale Laura ha trovato, lontano dal set, durante tutti questi anni?

“Nessuna Laura diversa. Sono sempre quella che, da piccolissima, provava le scene davanti allo specchio con Marlon Brando. Solo che Marlon Brando era il mio gatto! Lo facevo dopo aver visto Sayonara. Sono ancora quella Laura che sogna parecchio. Esistono, però, moltissime altre esperienze capaci di coinvolgermi e tutto dipende dal vento che tira. Mi piacciono le onde, i cavalloni e anche il mare piatto: c’è sempre qualcosa da scoprire. Dico sempre che chi si annoia è una persona noiosa. Non ci si può annoiare. Anche quando si è seduti da qualche parte a guardare fuori, c’è sempre qualcosa da osservare, da immaginare, da scoprire. Annoiarsi non ha senso, perché il mondo è pieno di stimoli. Per me è tutto entusiasmante. Sono una di quelle persone alle quali basta dire: «Laura, facciamo questa esperienza?», e rispondo: «Sì, facciamola, partiamo». Non si può fare troppo affidamento su di me, perché molto dipende da come gira il vento e da come si presenta il mare. Ma quando prendo un impegno, qualunque esso sia, lo porto fino in fondo. Anche se nel frattempo magari penso: «Oddio, ma in che situazione mi sono cacciata?». Alla fine, però, vado avanti e cerco di fare tutto al meglio. Mi piace l’avventura”.

US: Giuseppe Zaccaria

Mi piace questa metafora dell’avventura e del vento. Allora le chiedo: che vento tirava quando la giovane Laura Trotter mise piede per la prima volta sul set di Telefoni bianchi?

“Quello è stato il mio primo set e tirava un vento forse persino troppo favorevole. Nel mio primo film sono entrata dalla porta principale, completamente spalancata: avevo una parte in un film di Dino Risi e aprivo la pellicola con una sequenza che sembrava quasi materiale di repertorio. Poi, a un certo punto, si rende conto che dopo pochi giorni arriva Gassman e pensa: «Ma allora è così facile?». Tutti dicevano che fosse difficile, mentre a me sembrava semplicissimo. Nella vita, però, secondo me le coincidenze contano moltissimo. Così come contano i treni che passano e che bisogna saper prendere. Quello è stato il mio primo impatto con il cinema. Poi, naturalmente, sono arrivati altri film e altre produzioni, ma il mio ingresso in questo mondo è avvenuto così. Non posso certo dire di aver fatto gavetta”.

Quindi fu davvero il caso a portarla al cinema?

“Fu tutto frutto del caso. Fu un caso che mi trovassi lì, così come fu un caso che passasse Risi e mi chiedesse se fossi un’attrice. Risposi di sì e lui mi diede il numero della produzione, dicendomi di chiamare. Telefonavo, ma dall’altra parte continuavano a rispondermi che non c’era nulla per me. In fondo ero una sconosciuta e probabilmente si domandavano: «Questa che vuole? Non possiamo perdere tempo». Dopo aver provato due o tre volte, partii per le vacanze con mia sorella. Le raccontai quello che era successo e lei mi disse: «Ma lei vuole fare questo lavoro oppure no?». «Sì». Allora mi suggerì di prendere una busta, metterci dentro le mie fotografie e scriverci sopra ‘proprie mani’, in modo che nessun altro potesse aprirla. Feci esattamente così e Risi mi richiamò immediatamente. Andai in produzione e mi sedetti ad aspettare. Il figlio di Dino mi accolse ma per fortuna lasciò la porta aperta. Risi padre passò, mi vide e disse: «No, quella interessa a me». Lo ricorderò sempre. Non mi fece alcun provino, assolutamente nulla. Mi affidò subito la parte. Ero molto giovane e dovevo interpretare un personaggio decisamente più adulto di me. Quando arrivò il momento di girare, la scena era importantissima: era in bianco e nero e apriva il film. Tutta la troupe rimase in silenzio, in attesa di vedere come me la sarei cavata. C’era Gassman che attraversava il parco al rallentatore con il violino in mano, poi la macchina da presa arrivava su di me, che piangevo. Che cosa abbia fatto esattamente non lo ricordo. So soltanto che, alla fine, calò un silenzio di tomba e subito dopo scoppiò un applauso. Ricordo che Risi disse qualcosa del tipo: «Io da Heidi le faccio diventare grandi star», perché sembravo Heidi. È cominciato tutto così. E pensavo davvero che fosse tanto facile. Invece non lo era affatto. In seguito ho capito che era un mestiere come tutti gli altri, fatto di impegno, lavoro e difficoltà. È incredibile: mi ha fatto rispolverare un ricordo di cinquant’anni fa”.

È iniziato tutto per caso, o comunque grazie a uno di quei “treni” che passano. Ma quando ha capito che quello che inizialmente era soltanto un vento favorevole si era trasformato in un vero mestiere? Quando si è detta: «Laura, da oggi sei un’attrice»? È successo già su quel primo set oppure più avanti?

“Ho sempre saputo che dentro di me c’era un’attrice. Lo sapevo già quando recitavo davanti allo specchio con il mio gatto: ho sempre voluto fare l’attrice. Poi, naturalmente, la vita segue il proprio corso. Una certezza ce l’ho: non avrei mai potuto fare la minatrice! Per il resto, ho fatto persino la muratrice. Ho preparato l’impasto e realizzato addirittura duecento metri di strada in cemento. Quando qualcosa mi affascina, quando mi ‘strega’, appunto, mi lascio trasportare e mi ci butto. Naturalmente quella strada l’ho costruita una volta sola, non è che poi mi sia messa a fare strade. Ma ci sono riuscita e, alla fine, ho pensato: «Bene, anche questa esperienza l’abbiamo fatta»”.

Di strada, in effetti, ne ha fatta molta. Nel corso della sua carriera ha attraversato praticamente tutti i generi cinematografici, dall’horror al cinema politico, dalla commedia al dramma. Guardando alle sue scelte professionali, si considera davvero una donna libera?

“Donna libera… Ma non esiste nemmeno l’uomo completamente libero. Certo, si prendono delle decisioni, ma sempre entro i limiti di ciò che è possibile. Nessuno può dire: «Posso scegliere in assoluta libertà», perché non siamo soli al mondo. Si sceglie per quanto le circostanze lo consentono. Alcune decisioni saranno state giuste, altre forse avrebbero potuto essere migliori. Succede a tutti. Quanto alla definizione di ‘donna libera’… deve ancora nascere una persona veramente libera. Ma quando mai?”.

Gli anni in cui ha lavorato maggiormente hanno coinciso con un periodo di straordinaria vitalità cinematografica: si giravano molti film e si produceva moltissimo. Voi che facevate parte di quel sistema avevate la consapevolezza di vivere una stagione irripetibile oppure lavoravate senza poter immaginare quale sarebbe stato il valore, anche futuro, di ciò che stavate realizzando?

“No, almeno per quanto mi riguarda ne ero pienamente consapevole. Sapevo anche di essere fortunata, perché facevo un lavoro che amavo e che avevo sognato fin da bambina. Ne ero assolutamente cosciente. Poi forse, a un certo punto, sono diventata anche un po’ viziata. Potevano dirmi: «Dovrebbe fare questo», e rispondevo: «Perché? No, non ne ho voglia. Preferisco dedicarmi ad altro». In fondo la vita è mia e volevo decidere come viverla”.

Ero però consapevole che, in quel momento, stavo facendo esattamente ciò che desideravo. Quando il lavoro coincide con una passione, per me diventa un gioco. E giocare è sempre bello”.

Essere scelta da registi importanti come Marco Ferreri, Umberto Lenzi o Damiano Damiani appagava anche una sua ambizione personale? Le capitava di pensare: «Ce l’ho fatta»?

“«Ce l’ho fatta»? Ma chi può dire, nella vita, «Ce l’ho fatta»? Che significa? Mi sembra una forma di presunzione. Che cosa si deve aver realizzato per poter affermare: «Ce l’ho fatta»? Si vivono determinate esperienze perché siamo su questa Terra e, forse, quello era il proprio destino, il proprio karma. Ma dire «Ce l’ho fatta» sarebbe troppo presuntuoso. Madonna mia, quanto è pesante questa espressione”.

Glielo chiedo perché oggi tendiamo a rappresentarci il cinema in maniera diversa rispetto a come poteva essere vissuto allora. Lo percepiamo maggiormente come un’industria, forse anche come un ambiente più patinato. All’epoca, essere scelta da un regista come Marco Ferreri poteva rappresentare anche una forma di riconoscimento agli occhi degli altri.

“Spero che abbia sempre funzionato così: quando un regista sceglie qualcuno, anche l’ultima comparsa, lo fa perché quello è il suo film, la sua creatura. Non credo che inserisca una persona senza una ragione. Deve credere anche nell’ultima figura che attraversa un corridoio sullo sfondo, perché anch’essa fa parte della sua opera. Almeno per me non è mai esistito lavorare alla carlona, pensando: «Giriamo questo film e poi, al limite, ne faremo un altro». In ogni pellicola, in ogni parte che si interpreta, bisogna dare qualcosa di sé. Anche a quest’ultima Strega ho dato tutto. Ho dato l’anima. E spero che ogni artista affronti il proprio lavoro allo stesso modo. Quando ci si trova davanti a una tela bianca, non si comincia semplicemente a spruzzarci sopra del colore o a imbrattarla: bisogna credere in ciò che si sta creando. Purtroppo, o forse per fortuna, ho creduto in tantissime esperienze, anche molto diverse tra loro. Ma fa parte del mio gioco e mi piace giocarlo”.

Continuiamo a muoverci tra ieri e oggi. Quando è tornata sul set dopo tanti anni, ha trovato un sistema completamente diverso oppure, una volta ricominciato a recitare, ha avuto la sensazione che in fondo fosse rimasto tutto uguale?

“Questa è una domanda insidiosa. Non per la domanda in sé, ma perché non si può chiedere a una vecchia se tutto sia rimasto come lo aveva lasciato! Ha presente noi anziani davanti ai lavori pubblici, con le mani dietro la schiena, mentre scuotiamo la testa e diciamo: «No, non va bene»? Per noi funziona sempre così. Anche perché, quando eravamo giovani, non ci andava bene niente. E la vera rivoluzione l’abbiamo fatta noi… ma lasciamo perdere. Adesso, naturalmente, ai nostri occhi è tutto diverso. È cambiato il modo in cui il mondo ci gira intorno. Posso però continuare a fare ciò che conosco, quello che ho sempre fatto o, almeno, che ho sempre cercato di fare. Giudicare tutto il resto è difficile. Pensi soltanto alla tecnologia. Lei mi ha chiamata su WhatsApp e meno male, perché se avessimo dovuto organizzare tutto al computer, magari anche con una videochiamata, non avrei saputo da dove cominciare. Per mia grande ignoranza, e forse anche per una certa presunzione, la tecnologia non mi interessa. Mia sorella mi dice: «Insomma, vada a lezione di computer». E rispondo: «Non mi interessa». «Ma così resta fuori dal mondo». E allora resterò fuori dal mondo. So benissimo che è una scelta sbagliata e che dietro c’è anche la mia pigrizia. Sono fatta male. Vorrei essere diversa, anche se allo stesso tempo voglio essere esattamente come sono. Mi piacerebbe poter essere tante persone diverse. Sono pigra, anche se poi, alla fine, mi metto in gioco. Se però mi dice: «Si va?», rispondo: «Si va». «Si viene?». «Si viene». Pensi che nella mia vita ho sempre avuto il passaporto in borsa. Sempre. Perché non si sa mai”.

A proposito di chi siamo e di come veniamo guardati: lei ha lavorato soprattutto in un’epoca in cui l’immaginario femminile era fortemente plasmato dallo sguardo maschile. Quanto era difficile costruirsi una propria identità ed essere come si desiderava, anche semplicemente nel rapporto con il proprio corpo e il proprio aspetto?

“Anche oggi. Andiamo avanti. Non mi dica che le cose sono cambiate del tutto, perché sa bene anche lei che certi meccanismi esistono ancora. È soprattutto una questione di moda. Pensi a mia madre: per la sua epoca aveva labbra carnose, molto belle. Allora, però, erano di moda bocche piccole e lineamenti diversi. Oggi, invece, prevalgono altri canoni, come zigomi alti e labbra voluminose. È moda, nient’altro che moda. E i modelli che vengono proposti finiscono per condizionare sia gli uomini sia le donne. Quindi, se mi dice che un tempo la donna era maggiormente condizionata dall’uomo mentre oggi lo è meno, non sono d’accordo. Oggi è condizionata soprattutto dai modelli e dai prodotti che vengono imposti. Punto e basta. Prenda Brigitte Bardot, per esempio: con canoni estetici differenti, probabilmente un viso come il suo non sarebbe stato percepito allo stesso modo. In altri periodi erano apprezzati lineamenti diversi. È sempre una questione di moda”.

Le sto facendo perdere la pazienza oppure si sta divertendo?

“Mi sto divertendo! E meno male che non è qui davanti a me…”.

Prima ha detto una frase che mi è rimasta impressa: ha sempre avuto il passaporto in borsa, pronta a partire. Qual è stato, allora, il viaggio, reale o interiore, che più ha cambiato la sua vita?

“Ma queste domande se le sogna la notte? Il passaporto l’ho sempre avuto con me perché può presentarsi all’improvviso un’occasione per partire e sono subito pronta: «Si va? Si va. Il passaporto ce l’ho, partiamo». Quale viaggio mi abbia cambiata di più, invece, non saprei proprio dirglielo. Sono una persona molto concreta. Naturalmente si può scavare, andare oltre la superficie e cercare di comprendere qualcosa in più rispetto a ciò che percepiamo immediatamente. Di viaggi per il mondo ne ho fatti tantissimi e mi sono sempre piaciuti molto. I viaggi introspettivi? Sì, probabilmente li faccio anch’io, perché, in un modo o nell’altro, riguardano tutti. Però non mi sono mai fermata a interrogarmi: «Cara Trotter, come sei? Come non sei? Dove vai? Dove vuoi andare? Da dove vieni?». No”.

Cinema e di mondo: la stupisce che molti film a cui ha preso parte siano stati rivalutati nel corso degli anni, soprattutto dall’altra parte dell’oceano? Penso, per esempio, a Incubo sulla città contaminata. In certi casi sembra quasi che nessuno sia profeta in patria.

“Non saprei dirle se quella rivalutazione sia partita prima dagli Stati Uniti o dall’Italia. Posso però dirle che, come attori, si rischia talvolta di commettere un errore. Ci sono interpreti che, una volta raggiunto un certo successo, non vogliono più accettare parti minori perché ritengono di essere ormai arrivati. Credo invece che, se si sceglie questo mestiere, bisogna farlo fino in fondo. Come mi diceva mia sorella: «Questo lavoro lo vuole fare oppure no?». Bisogna accettare anche ruoli diversi, perché non si può mai sapere dove possano condurre. Quel titolo poteva sembrare un’opera di seconda categoria, appartenente a un genere considerato minore, eppure può accadere che, con il tempo, susciti interesse, sorprenda il pubblico o contribuisca addirittura alla nascita di un nuovo filone. L’ho scoperto soltanto in seguito e ne sono rimasta sorpresa anch’io. Avevo semplicemente svolto il mio lavoro credendoci e cercando di farlo al meglio. Ho partecipato anche ad altri film che magari non venivano considerati di prima categoria, o di serie A, se vogliamo definirli così, ma mettevo lo stesso impegno in ogni interpretazione. Cercavo sempre di dare il massimo. Per me funziona così: bisogna mettersi in gioco fino in fondo. O lo si fa davvero oppure è meglio non farlo. Che questa rivalutazione sia arrivata proprio con il film di Lenzi mi ha colta di sorpresa, semplicemente perché non ci pensavo. Non lavoravo chiedendomi: «Chissà come andrà questo film, chissà quale pubblico incontrerà». Assolutamente no. Avevo terminato il mio lavoro e passavo al progetto successivo”.

Nel corso di questa intervista ha citato più volte sua sorella. Che rapporto avete?

“Mia sorella mi rimprovera sempre. Sempre! Abbiamo, però, un rapporto molto sincero, divertente e soprattutto ironico. Mi dice continuamente: «Tanto lei è fatta così, Laura». E le rispondo: «Sì, sono fatta così». È lei la saggia della famiglia. Io no. Non sono saggia, assolutamente. Anche se la Strega del film un po’ lo è… ma io non lo sono”.

Restando nell’immaginario del film, tra streghe e altari: qual è stato il più grande sacrificio personale che questo mestiere le ha richiesto?

“Non parlerei di sacrifici. Se qualcosa non vuole farlo, non lo fa. Che sia una donna o un uomo, non cambia nulla. Per me il sacrificio implica una forma di compromesso. E se decide di dedicarsi a qualcosa, deve anche piacerle”.

Se la giovane Laura che girava Telefoni bianchi incontrasse la Laura di oggi, che cosa la sorprenderebbe di più? Che cosa le sembrerebbe impossibile immaginare?

“Se la Laura di allora incontrasse quella di oggi? Non saprei. È sicuramente una domanda intelligentissima, ma faccio fatica a risponderle in questi termini. Forse riesco a immaginare più facilmente il contrario: quello che direi oggi alla Laura di allora. Probabilmente le direi: «Svegliati. Muoviti. Conosci più gente possibile». Ero entrata dalla porta principale del cinema, ma ero così giovane e inesperta, e probabilmente anche un po’ presuntuosa, da non rendermi nemmeno conto del privilegio che avevo avuto. Non avevo ancora la consapevolezza di quanto fossi stata fortunata. Questo è ciò che direi oggi a quella ragazza. E lei, invece, che cosa direbbe a me? Non lo so. Forse la guarderei e le direi semplicemente: «Va bene, vai. Segui la tua strada»”.