Laurea abilitante in Biologia, il Cdm cancella l'esame di Stato: basterà un tirocinio durante gli studi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La laurea in Biologia diventa abilitante: il nuovo provvedimento prevede tirocinio ed esame di Stato integrati nel percorso universitario e ridisegna l’Albo in tre settori. La riforma si amplia quindi a nuove professioni, nell’ottica di attuare un sistema che punti a velocizzare l’accesso al lavoro.

Biologia, nuova laurea abilitante

La riforma delle lauree abilitanti si amplia e coinvolge anche i biologi. Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che modifica le regole per accedere alla professione, introducendo un nuovo sistema di formazione, tirocinio e abilitazione e riorganizzando l’Albo professionale.

La novità si inserisce nel percorso avviato con la legge 163 del 2021, che punta a semplificare il passaggio dall’università al mondo del lavoro, riducendo la distanza tra il conseguimento del titolo accademico e l’autorizzazione a esercitare una professione regolamentata.

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Si supera l’esame di Stato

La novità principale riguarda il superamento del tradizionale percorso nel quale, dopo la laurea, era necessario sostenere un ulteriore esame di Stato per ottenere l’abilitazione professionale.

Con il nuovo sistema, il conseguimento del titolo universitario e la verifica dei requisiti professionali vengono ricondotti all’interno di un percorso formativo unitario.

Il tirocinio pratico-professionalizzante assume un ruolo centrale: non è più soltanto un’esperienza da svolgere separatamente dopo gli studi, ma una componente della preparazione universitaria, destinata a verificare le capacità operative del futuro professionista.

La riforma punta inoltre a definire con maggiore precisione le competenze riconosciute ai biologi, tenendo conto dell’evoluzione della disciplina scientifica e della moltiplicazione degli ambiti di attività. Nutrizione, ricerca biomedica, genetica, sicurezza alimentare e tutela ambientale sono alcuni dei settori nei quali operano professionisti con preparazioni e responsabilità differenti.

Come cambia l’Albo dei biologi

La riforma Bernini interviene anche nell’organizzazione dell’Albo, con una suddivisione della sezione A in tre settori. Il primo è quello della biologia generale e biomedica, che comprende le attività legate allo studio dei sistemi biologici e alle applicazioni in ambito sanitario e scientifico.

Il secondo riguarda la biologia ambientale, con competenze che interessano gli ecosistemi, la tutela delle risorse naturali e il monitoraggio ambientale.

Il terzo settore è dedicato alla nutrizione, all’igiene e alla sicurezza degli alimenti, ambiti nei quali il biologo può svolgere attività professionali specifiche.