Lauren Bennett morta a 37 anni, le cause del decesso dell'ex cantante di X Factor avvolte nel mistero

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La cantante britannica Lauren Bennett è morta all’età di 37 anni, come annunciato ufficialmente sui social dalle sue ex compagne del gruppo G.R.L. L’artista, che aveva iniziato la carriera partecipando a X Factor nel Regno Unito, era diventata celebre in tutto il mondo nel 2011 prestando la voce al tormentone pop “Party Rock Anthem” del duo LMFAO. Le cause del decesso non sono state rese note.

Morta a 37 anni la cantante britannica Lauren Bennett

Il mondo della musica piange la prematura scomparsa di Lauren Bennett, artista britannica morta all’età di 37 anni.

La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social dalle componenti della sua ex band, le G.R.L. Nel messaggio, le colleghe hanno espresso il loro profondo dolore definendola una persona dallo “spirito bellissimo” che ha toccato moltissime vite.

Instagram Grl

Al momento, né i rappresentanti dell’artista né i membri della formazione musicale hanno voluto specificare le cause esatte o il luogo del decesso.

Da X Factor al tormentone globale con gli LMFAO

Nata nel Kent nel 1989, Lauren Bennett aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando da adolescente alle selezioni della versione britannica del talent show X Factor.

Nonostante l’eliminazione prima delle fasi finali, la vetrina televisiva le aveva permesso di farsi notare dai discografici e di trasferirsi a Los Angeles a soli 17 anni per unirsi al gruppo delle Paradiso Girls.

La consacrazione planetaria per la cantante era arrivata nel 2011 grazie alla collaborazione nel brano “Party Rock Anthem” degli LMFAO: la canzone divenne un fenomeno dance pop globale da miliardi di visualizzazioni sul web, conquistando la vetta delle classifiche musicali in oltre venti Paesi.

I successi con le G.R.L.

Successivamente al successo mondiale con gli LMFAO, Lauren Bennett era entrata stabilmente nelle G.R.L., una girl band nata inizialmente come evoluzione del progetto Pussycat Dolls.

L’annuncio delle G.R.L. su Instagram

Con il gruppo aveva inciso hit di successo internazionale come “Ugly Heart” e collaborato con il rapper Pitbull nel brano “Wild Wild Love”.

La storia della band era stata però duramente segnata nel 2014 dal suicidio della collega Simone Battle, una tragedia che aveva spinto la formazione a collaborare attivamente con associazioni per la tutela della salute mentale prima dello scioglimento definitivo e dei successivi, parziali ritorni sulle scene.