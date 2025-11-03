Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dalla Polizia di Stato a Catania. Un uomo di 69 anni, titolare di una lavanderia self service, è stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica, dopo che gli agenti hanno scoperto un sofisticato sistema per bypassare il contatore e alimentare l’attività a costo zero.

Controlli mirati nelle attività commerciali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i controlli della Questura di Catania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” sono proseguiti nei giorni scorsi con particolare attenzione alle attività commerciali. L’obiettivo degli agenti è quello di contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica, che negli ultimi mesi ha visto diversi interventi sia nei quartieri cittadini che nell’area provinciale.

La scoperta nella lavanderia self service

Durante una serie di verifiche in una nota lavanderia self service situata nei pressi di piazza Lincoln, i poliziotti hanno subito notato alcune anomalie nell’allaccio del contatore alla rete elettrica. Per approfondire la situazione, è stato richiesto l’intervento di una squadra di tecnici della società di distribuzione dell’energia, che ha collaborato alle indagini.

Il sistema illecito per sottrarre energia

Gli accertamenti tecnici hanno confermato i sospetti degli agenti: il titolare della lavanderia, un cittadino catanese di 69 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, aveva realizzato un collegamento abusivo per alimentare l’attività. Attraverso opere murarie, l’uomo aveva installato un cavo che bypassava il contatore, collegandosi direttamente alla rete elettrica pubblica. Il passaggio del cavo era stato abilmente nascosto dietro una lampada d’emergenza, rendendo difficile l’individuazione del sistema fraudolento.

Rischi per la sicurezza e danni economici

Grazie a questo stratagemma, tutte le lavatrici della lavanderia venivano alimentate senza alcun costo per il titolare, che così evitava di pagare le bollette dell’energia elettrica. Tuttavia, oltre al danno economico per la società di distribuzione, il metodo utilizzato rappresentava anche un grave rischio per la sicurezza: il collegamento abusivo poteva infatti provocare corto-circuiti e incendi, mettendo in pericolo clienti e residenti della zona.

Intervento dei tecnici e ripristino della legalità

I tecnici intervenuti hanno provveduto a disattivare i collegamenti irregolari, rimuovendo il cavo e ripristinando le normali funzioni del contatore. Sono state così ristabilite le condizioni di sicurezza dell’impianto elettrico, a tutela dell’incolumità pubblica.

Il danno stimato e le conseguenze per il titolare

Dalle prime verifiche effettuate sul posto, è stato stimato che l’attività commerciale aveva sottratto energia per un valore superiore a 10 mila euro. Questa cifra dovrà ora essere corrisposta dal titolare per poter riprendere la normale attività lavorativa.

Arresto per furto aggravato di energia elettrica

Per le sue condotte, il titolare della lavanderia è stato arrestato dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

