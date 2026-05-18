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Quattro uomini di origine straniera sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver molestato gli automobilisti chiedendo insistentemente denaro nella zona Borgo di Catania. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, è stata finalizzata alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa e al contrasto del degrado urbano.

Il controllo della Polizia e la denuncia dei lavavetri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi i poliziotti hanno individuato quattro uomini, due di nazionalità nigeriana e due provenienti dal Bangladesh, mentre importunavano gli automobilisti in coda ai semafori di viale Vincenzo Giuffrida, via Ingegnere e viale Antonino Longo. Gli agenti hanno notato che i soggetti costringevano i conducenti a subire il lavaggio del parabrezza e a pagare una somma di denaro per una prestazione non richiesta.

Alla vista delle forze dell’ordine, i lavavetri hanno tentato di allontanarsi rapidamente, ma sono stati prontamente fermati dagli agenti. Dopo essere stati bloccati, sono stati sottoposti agli accertamenti di rito, a partire dalla loro identificazione.

Accertamenti e provvedimenti amministrativi

Durante le verifiche, è emerso che uno dei due cittadini nigeriani era sprovvisto del permesso di soggiorno. Per questo motivo, dopo le procedure di legge svolte dall’Ufficio Immigrazione, il soggetto è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio messi in atto dalla Polizia di Stato per prevenire episodi di illegalità e contrastare situazioni di degrado urbano che possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e la vivibilità delle aree urbane più frequentate.

IPA