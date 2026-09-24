Lavinia Longhi, l’intervista all’attrice : “I rimpianti verso chi ami non vengono ripagati da un film in più”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono carriere che si raccontano attraverso ciò che aggiungono: un ruolo, un titolo, un volto in più affidato alla memoria del pubblico. E poi ce ne sono altre che, per essere comprese davvero, chiedono di guardare anche a ciò che una persona ha scelto di non perdere lungo la strada. Il tempo per esserci. Le relazioni. Una parte di sé sottratta all’esposizione. La possibilità, persino dentro un mestiere costruito sullo sguardo degli altri, di non trasformare ogni traguardo nella rincorsa immediata al successivo. Lavinia Longhi sembra appartenere a questa geografia più silenziosa. Attrice da molti anni, una carriera attraversata tra cinema e televisione, oggi entra in uno degli universi più riconoscibili e affettivamente presidiati della serialità italiana: Il Paradiso delle Signore, la serie prodotta da Aurora in onda tutti i giorni su Rai 1. Lo fa nei panni di Carla Corsi, donna elegante, determinata, ambiziosa, destinata a incrinare equilibri già consolidati e a incrociare la propria storia con quella dei Guarnieri. Entrare in una serie così longeva significa anche arrivare in un luogo nel quale il pubblico ha già scelto chi amare, chi difendere, di chi diffidare. Lavinia Longhi ne è consapevole e sembra quasi divertirsi all’idea di attraversare quella linea invisibile che separa un personaggio appena arrivato da quelli che gli spettatori considerano ormai parte della propria quotidianità. Ma Carla, in fondo, è soltanto la porta d’ingresso. Perché parlando con Lavinia Longhi per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie ci si accorge presto che dietro il mestiere dell’attrice esiste una riflessione più ampia sul significato che diamo alle parole con cui misuriamo una vita. Ambizione. Successo. Fallimento. Felicità. Parole consumate dall’uso, spesso ridotte a una fotografia, a un ruolo importante, a un numero che cresce sullo schermo di un telefono. Lei le prende e, senza proclami, prova a riportarle a una dimensione più privata. Quasi domestica. È forse qui che il personaggio pubblico lascia intravedere maggiormente la donna. Nella necessità di tenere insieme pezzi diversi senza considerarne nessuno un ostacolo agli altri: il set e la famiglia, la recitazione e l’insegnamento, ciò che si desidera conquistare e ciò che non si è disposti a sacrificare per conquistarlo. Non c’è il racconto edificante di un equilibrio perfetto, né la posa di chi sostiene di avere trovato una formula. C’è piuttosto la consapevolezza, conquistata con il tempo, che non tutto ciò che luccica da lontano conserva la stessa luce quando finalmente lo si raggiunge. E allora anche un’intervista nata per raccontare una new entry de Il Paradiso delle Signore finisce lentamente altrove. Dentro una casa degli anni Sessanta capace di risvegliare il ricordo di una nonna. Dentro l’infanzia di una bambina che avvertiva come una costrizione tutto ciò che non poteva essere detto. Dentro la frustrazione di possedere pensieri molto più grandi delle parole che aveva a disposizione per esprimerli. Fino alla scoperta che forse recitare significa anche questo: trovare un luogo nel quale la voce riesca finalmente ad avere lo spazio che chiedeva. A quarantasei anni, Lavinia Longhi non sembra interessata a costruire la mitologia dell’attrice. Semmai a smontarla. E forse è proprio per questo che, quando parla di sé, la conversazione finisce continuamente per tornare alle persone. Come se alla fine di ogni ruolo, dietro ogni personaggio e al di là di qualsiasi successo, la domanda decisiva rimanesse una soltanto: non quanto siamo riusciti ad avere, ma quanto siamo riusciti a tenere con noi.

Carla Corsi entra ne Il Paradiso delle Signore come un personaggio piuttosto forte, destinato anche a confrontarsi con Adelaide. Che cosa l’ha affascinata quando l’ha incontrata sulla carta? C’era invece qualche aspetto che la preoccupava perché particolarmente distante da lei?

“Ho tutti i fan di Adelaide pronti a insultarmi, naturalmente, perché Carla è in qualche modo la sua rivale. Ho scoperto che Adelaide ha un seguito di persone che la amano alla follia, quindi è praticamente intoccabile e mi aspetto di tutto. Magari, però, nascerà anche una schiera di fan di Carla Corsi. Per quanto riguarda il personaggio, non c’è stato alcun aspetto che mi abbia spaventata o abbia suscitato in me un moto di rifiuto. A incuriosirmi molto è stato soprattutto il fatto che fosse una donna di potere. Arrivavo da due esperienze nelle quali avevo interpretato figure empatiche, inclini ad accogliere e proteggere gli altri e, all’occorrenza, a farsi da parte per loro. Carla Corsi, invece, mi è stata presentata come una donna ambiziosa, abituata a esercitare il potere, e questo mi divertiva molto. Ne sto approfittando. Non significa che non abbia un’anima o che non si faccia scrupoli: in parte se li fa. Tuttavia, se per raggiungere il proprio obiettivo deve schiacciare qualcuno o superare un ostacolo, non esita a farlo. Era da tempo che non interpretavo un personaggio di questo tipo”.

Viene spontaneo chiedersi se Carla sia davvero una “cattiva”. Lei come la considera?

“Non mi sentirei di definirla cattiva a priori. Certamente ha degli spigoli e non si fa troppi scrupoli, ma sarebbe riduttivo considerarla semplicemente una cattiva. È animata da un desiderio di rivalsa che, dal suo punto di vista, ha delle ragioni precise. Non dico che non possa essere cattiva, ma la sua cattiveria, se vogliamo chiamarla così, non è gratuita. C’è in lei un forte desiderio di rivalsa, quasi di vendetta, nei confronti dei Guarnieri, che ai suoi occhi finisce per giustificare atteggiamenti certamente discutibili sul piano etico. Bisogna poi considerare che la scrittura è ancora in corso, quindi non sappiamo che cosa accadrà. Quello che sto dicendo adesso potrebbe non valere più tra una settimana: magari leggerò sceneggiature nelle quali Carla compirà azioni inenarrabili e, a quel punto, dovrò rivedere completamente ciò che penso di lei oggi”.

Sappiamo però che ci sarà anche una linea sentimentale e che entrerà in gioco Umberto. Senza anticipare troppo, quale dinamica nascerà tra loro?

“La linea romantica ci sarà, naturalmente. Farnesi è pronto a capitolare! A un certo punto emergerà anche un dubbio, perché sembrerà che Carla lo stia usando per raggiungere i propri obiettivi. Poi, però, entreranno in gioco i sentimenti e nascerà il classico conflitto interiore: vorrei, ma non dovrei. O magari: proprio perché lo desidero, perché non farlo? Sono le dinamiche che si creano quando una persona cerca di negare ciò che prova”.

Per lei è la prima esperienza all’interno di una macchina produttiva quotidiana come quella de Il Paradiso delle Signore. Che tipo di palestra è? E quanto ha dovuto modificare il suo modo di lavorare e persino le aspettative che normalmente nutre nei confronti di se stessa come attrice?

“È stata un’esperienza incredibile. All’inizio cercavo in tutti i modi di rimanere il più possibile ancorata al realismo, perché ero abituata alla recitazione richiesta dai progetti ai quali avevo lavorato in precedenza. A un certo punto, però, ho capito che stavo lavorando a un prodotto con caratteristiche precise, destinato a un pubblico molto vasto. Ci sono i giovani, i giovanissimi e le persone più adulte; inoltre, considerata la fascia oraria, una parte importante del pubblico è composta anche da pensionati. Sto quindi imparando ad accettare le peculiarità di questo tipo di racconto e ad adattarmi alle sue esigenze e al linguaggio che il pubblico apprezza. Bisogna adeguarsi anche alle necessità strettamente produttive. Naturalmente si cerca sempre di dare il massimo, ma registrare otto scene al giorno è molto diverso dal lavorare a un film, dove magari in una giornata se ne girano due e si hanno tempi completamente differenti. Anche da questo punto di vista bisogna trovare un equilibrio e non si può pretendere troppo da se stessi, soprattutto per una questione di memoria. I dialoghi sono lunghi e numerosissimi. Non ho certo un carrello che mi segue mentre passeggio in silenzio: passo gran parte del tempo a parlare, in un continuo susseguirsi di battute e risposte, magari per tre pagine consecutive di sceneggiatura. A un certo punto, però, si entra talmente tanto nel personaggio, perché ogni giorno si vive Carla Corsi e tutto il suo universo, che il lavoro cambia. Adesso, dopo tre o quattro mesi, anche memorizzare è diventato molto più semplice. Aiuta inoltre il fatto che alcuni concetti ritornino: il nostro pubblico ha bisogno che vengano ripresi e questo facilita anche la memorizzazione. Rimane comunque un buon margine per apportare piccoli cambiamenti e per una minima improvvisazione. Soprattutto nella scelta delle singole parole c’è una discreta libertà”.

Nonostante questa libertà sulle singole parole, resta un dialogo molto serrato. Qual è la difficoltà maggiore quando si lavora a scene di questo tipo?

“Per quanto il dialogo sia serrato e sia comunque necessario arrivare al punto previsto dalla scena, forse la difficoltà maggiore consiste nel gestire più nuclei narrativi contemporaneamente. Si introduce un argomento, poi bisogna passare a un altro e magari nella stessa scena sono presenti diversi personaggi, ciascuno con il proprio obiettivo da far emergere. È questo l’aspetto più impegnativo: il continuo passaggio da un fulcro narrativo all’altro, senza perdere il filo della scena”.

US: Francesca Alfano

C’è poi tutto il lavoro sull’ambientazione. Lei è nata negli anni Ottanta: che effetto le ha fatto vedersi per la prima volta con quell’acconciatura, quel trucco e quegli abiti?

“È davvero tutto curatissimo. C’è un’attenzione estrema ai dettagli, anche perché il pubblico è molto attento. Chi commenta su Twitter e sugli altri social è particolarmente scrupoloso e pronto a individuare qualsiasi errore, quindi da questo punto di vista la cura è davvero notevole. Anche gli sviluppi narrativi rispettano ciò che accade nel periodo storico raccontato. Adesso, per esempio, siamo alle prime spinte che porteranno al Sessantotto e cominciano ad affacciarsi i movimenti studenteschi. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, invece, le prime volte mi veniva un po’ da ridere. Tra acconciatura, gioielli, collane e orecchini, inizialmente ho fatto fatica a riconoscermi in quei panni. Abbiamo anche ridotto leggermente la cotonatura rispetto ai primi episodi. D’altra parte, un attore deve pensare che sta interpretando un personaggio: quello era il look di Carla, il suo modo di presentarsi e di esprimere la propria personalità. Cambia anche il linguaggio. A poco a poco ci si abitua e anche questo rientra in quel processo di adattamento di cui parlavo prima, nel comprendere fino in fondo il tipo di lavoro che stavo affrontando. L’impatto è stato forte. Allo stesso tempo, però, sono immagini che appartengono anche ai miei ricordi, attraverso le fotografie di famiglia, dei miei genitori e dei miei parenti da giovani. Soprattutto gli arredamenti e alcuni oggetti mi hanno ricordato quelli che avevo in casa da bambina. Non posso quindi dire che fosse un mondo così lontano. Per certi versi mi è tornato familiare e mi ha fatto anche tenerezza ritrovare, per esempio, alcuni oggetti che mia nonna aveva in casa”.

Quali oggetti, in particolare, le hanno fatto riaffiorare quei ricordi? E quali immagini della casa della sua infanzia e di sua nonna le hanno restituito?

“Tantissimi. Ho molti ricordi legati a mia nonna, che viveva con noi. La mia famiglia, naturalmente, non apparteneva allo stesso ambiente sociale di Carla Corsi, quindi i mobili degli anni Sessanta sono rimasti in casa per parecchio tempo, anche negli anni Ottanta. C’erano poi gli oggetti di mia nonna, che è morta quando avevo quattordici anni, nel 1994. Penso alle credenze, ai comò, ai soprammobili, al giradischi. Ritrovare oggetti di quel tipo mi ha riportata alla dimensione della casa della mia infanzia, al periodo in cui c’era ancora mia nonna. Per questo dico che quell’universo, per certi aspetti, mi era familiare. Molto meno familiare era sicuramente l’estetica del personaggio: un trucco così marcato, le sopracciglia, le ciglia finte, l’eyeliner. In quello, decisamente, mi riconoscevo molto meno”.

Visto che sua nonna è entrata così naturalmente in questo racconto, che rapporto aveva con lei?

“Vivevamo insieme, quindi per me era semplicemente la nonna. Avevamo un bel rapporto. Rispetto alla mia esperienza, però, i miei figli hanno avuto la possibilità di crescere trascorrendo molto tempo con i nonni: fortunatamente ci sono ancora tutti, compresi i nonni, che invece non ho avuto modo di conoscere. Mia nonna era una donna piuttosto silenziosa ed emotivamente riservata. Non c’erano grandi manifestazioni d’affetto e non ricordo molte coccole. Era sicuramente diversa da mia madre nel suo essere nonna oggi, da mia suocera nel rapporto con i nipoti e anche da me, come donna, nel modo di vivere ed esprimere l’affetto e le emozioni con i miei due figli, Lea di undici anni e Noah di quasi nove”.

Ci sono due parole che ricorrono spesso per descrivere Carla: determinazione e ambizione. Sono anche qualità molto presenti nel racconto contemporaneo dell’affermazione personale. Quanta determinazione e quanta ambizione ci sono state, invece, nel percorso di Lavinia Longhi?

“Determinazione tantissima, ambizione poca. Trovo che ‘ambizione’ sia un termine piuttosto ambiguo, complesso e talvolta frainteso. Forse anche per questo viene facilmente associato alle sue sfumature più negative, fino all’idea di una persona disposta a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Per me non è così. L’ambizione deve rimanere sempre coerente con i propri valori. Altrimenti si rischia di confonderla con l’arrivismo, che è qualcosa di molto diverso. Un altro concetto difficile da definire è quello di successo. Anche questa parola viene spesso fraintesa, soprattutto dai giovani o, più in generale, quando si è ragazzi. Si sogna magari di fare l’attore, si studia per diventarlo e si finisce per associare il successo al raggiungimento di un determinato traguardo. Per me, invece, avere successo non significa necessariamente ottenere il ruolo da protagonista in una serie importante o internazionale. Significa riuscire a fare ciò che si desidera e che fa stare bene. Per me il successo è questo”.

Oggi Lavinia Longhi sta facendo quello che desidera?

“Sì. La determinazione è stata tanta, ma intesa soprattutto come volontà di raggiungere un equilibrio, una condizione che mi permettesse, e che poi mi ha effettivamente permesso, di tenere insieme aspetti diversi della mia vita, senza concentrarmi esclusivamente sulla carriera. Ho sempre desiderato dedicare molto tempo alla mia famiglia e, più in generale, coltivare le relazioni. È difficile farlo se si è perennemente sui red carpet, sul set o in giro per il mondo, perché per stare davvero con le persone e prendersi cura dei rapporti serve tempo. Diventa complicato riuscirci a distanza, nella fretta e nello stress di una vita che, per un attore, non è mai semplice: ci si sposta continuamente, si vive in una condizione di precarietà, non si hanno orari regolari e non si sa se si lavorerà di notte né quando arriverà il prossimo impegno. In questo momento, invece, la quotidianità del set assomiglia quasi a quella di un ufficio: bene o male ho degli orari e questo mi permette di conciliare molto bene il lavoro con tutto il resto. La sera ci sono, nei fine settimana anche, posso fare dei piccoli programmi. Quindi sì, in questo momento sono contenta. Guardando al passato, posso dire di essere stata determinata nel cercare di costruire una vita che mi facesse stare bene. La recitazione ha sempre avuto un ruolo importante, certamente sul set, ma anche attraverso l’insegnamento e la scuola che abbiamo fatto crescere e portato avanti con grandi soddisfazioni”.

Proprio perché insegna, si trova davanti ragazzi che stanno costruendo il proprio rapporto con parole come ‘successo’. Qual è la resistenza più difficile da superare con loro?

“C’è innanzitutto il concetto opposto al successo, quello di fallimento, fortemente condizionato dalla società. Secondo me, alla base c’è un errore: fallire serve. Purtroppo viene considerato soltanto l’opposto del successo, mentre è parte integrante di un percorso. Il fallimento serve anche a confrontarsi con le frustrazioni e, quindi, a imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni. Bisogna poi comprendere che non è necessario misurarsi continuamente con gli altri. Ci sono passata e credo che questo sia uno degli aspetti più difficili da far capire ai giovani: il confronto costante non aiuta e spesso non serve. Nel mondo dei social, però, è davvero difficile sottrarsi a questo meccanismo. Sappiamo quanto possa essere ingannevole: sembra sempre che gli altri stiano benissimo e vivano esperienze meravigliose. Quasi mai vengono raccontate le rinunce e la fatica che possono nascondersi dietro una fotografia perfetta”.

‘Ci sono passata’. Come ha elaborato personalmente quella sensazione di fallimento?

“L’ho elaborata comprendendo che ciò che mi arrivava corrispondeva anche a quello che ero disposta ad accogliere e che, se non è arrivato di più, probabilmente è perché, nel profondo, non lo desideravo davvero. Altrimenti avrei compiuto scelte diverse. È facile chiedersi: ‘Perché lei sì e io no? Che cosa ha fatto lei? Che cosa non ho fatto, invece, io?’. Faccio un esempio legato proprio ai follower, visto che li abbiamo nominati. Ho scelto di non investire su quell’aspetto. Se guarda la mia pagina Instagram, prima de Il Paradiso delle Signore c’erano quarantacinque post e pubblicavo una storia ogni sei mesi. Ma è stata una scelta. In tutti questi anni non ho mai investito realmente su Instagram, perché non ne sentivo il desiderio. Naturalmente, se l’avessi fatto, chi può dirlo: magari avrei avuto diecimila follower in più, qualche sponsor o qualche produttore avrebbe prestato attenzione ai numeri. Sappiamo che queste dinamiche esistono. Tuttavia, è stata una scelta coerente con i miei valori. Oggi ho quarantasei anni e serve tempo anche per arrivare a comprendere chi si è, che cosa si desidera davvero e, di conseguenza, quali azioni concrete compiere per raggiungere i propri obiettivi. Detto questo, naturalmente ci sono anche momenti più bui. Magari arrivano pochi provini, si è lontani dal set da un po’ e gestire quella frustrazione non è semplice. Bisogna però ricordarsi quanto si è seminato. Se per quell’autunno bastano due cavoli, si coltiva un determinato appezzamento di terra; se se ne vogliono cento, bisogna seminare diversamente”.

Tra le scelte che ha fatto c’è anche quella di mantenere molto riservata la sua vita personale. È nata dal bisogno di conservare uno spazio che appartenesse soltanto a lei, lontano dallo sguardo pubblico?

“Assolutamente sì. Anche se a volte mi chiedo: a chi interessa davvero? In fondo non ci sarebbe poi molto da raccontare. Non giudico affatto chi compie scelte diverse. Semplicemente, ho capito molto presto che non faceva per me. Parlo di molti anni fa, quando Instagram praticamente non esisteva ancora e si utilizzava soprattutto Facebook. All’epoca ero in Turchia per girare quella serie turca, non una soap come qualcuno ha scritto erroneamente in questi giorni. In quel periodo aveva riscosso un grande successo, almeno lì, tanto che praticamente non potevo camminare per strada senza essere riconosciuta. C’era Facebook, venivano pubblicati gli episodi e le fotografie e anch’io ero entrata un po’ in quel meccanismo. Dopo un mese o due, però, mi sono resa conto che dedicavo ogni giorno moltissimo tempo a quell’attività e mi sono detta: ‘No, non mi va. Non fa per me’. Da allora ho smesso. Di conseguenza, quando è arrivato Instagram, non ho sentito il desiderio di utilizzarlo assiduamente. Non mi piace e, personalmente, mi sembra tempo sottratto ad altro. So benissimo, però, quanto lavoro ci sia dietro. Ho amiche e colleghe che stimo moltissimo e che sono molto attive sui social, quindi conosco il tempo e l’impegno che richiedono. È un vero lavoro. C’è poi tutta la parte legata alla comunicazione: risposte, commenti, messaggi. Richiede una presenza costante”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per far nascere una stella danzante. Se la “stella danzante” è l’attrice Lavinia Longhi, quale caos aveva dentro? E la recitazione è riuscita, in qualche modo, a placarlo?

“‘Caos’ è una parola molto forte. Non sono una persona che ha avuto un vissuto particolarmente tormentato. Lo sottolineo perché spesso l’artista ha alle spalle esperienze complesse e, proprio per questo, sente il bisogno di esternarle, trovando una propria modalità espressiva, qualunque sia la forma d’arte scelta, per mettere ordine in un caos che definirei soprattutto emotivo. Anche attraverso l’insegnamento incontro dinamiche, storie, necessità e bisogni di persone che si avvicinano a questa professione spinte proprio dall’esigenza di essere viste. Non è necessariamente legata al successo nel senso di cui parlavamo prima: può essere semplicemente il bisogno di essere riconosciuti, magari a causa di difficoltà familiari, sociali o di altra natura. Un caos di questo tipo non l’ho avuto. Ho avuto la mia vita, le mie dinamiche e certamente i miei dolori, ma non li definirei un caos. La mia necessità artistica non nasce da lì”.

Da dove nasce, allora?

“Da una forte volontà di comunicare, dalla necessità di potermi esprimere. Era così già da bambina. Mi infastidivano i tabù, soprattutto in famiglia: non tolleravo che ci fossero argomenti dei quali non si potesse parlare. Non sopportavo che i bambini non venissero creduti, né quelle dinamiche per cui, anche in un’amicizia, non ci si sente mai completamente liberi di dire ciò che si pensa. Per me esprimersi liberamente è sempre stata una sorta di battaglia. Probabilmente questa esigenza, che poi si è legata alla professione che ho scelto, nasce anche da un altro aspetto della mia infanzia. Mia madre è di origini slave, del Montenegro, ma non mi ha mai insegnato la sua lingua come avrebbe potuto. Ho quindi imparato lo slavo andando d’estate in vacanza dalla famiglia materna e parlando con le mie cugine. Da bambina si gioca e, in qualche modo, ci si arrangia. Parlo un po’ la lingua, ma probabilmente per parecchi anni ho vissuto una certa frustrazione: non riuscivo a esprimermi come avrei voluto. La difficoltà è diventata ancora più evidente durante l’adolescenza, quando arriva il momento dell’affermazione di sé e si sente il desiderio di raccontarsi, esprimere le proprie opinioni, discutere e confrontarsi, come facevo normalmente in Italia con i miei amici. Lì mi era impossibile. Avevo la sensazione di disporre soltanto di poche parole e non mi bastavano. Questo mi ha lasciato una forte sensazione di non riuscire a esprimermi pienamente. Se vogliamo individuare quel ‘caos’, forse era proprio lì. C’era una sorta di compressione interiore e il desiderio di esplodere, di liberarsi. Il palcoscenico e la macchina da presa diventano allora il territorio ideale per farlo”.

Quindi non sempre è necessario che dietro un artista ci sia un grande trauma?

“No. I veri ‘caos’ sono molto più complessi. Ho avuto una bella infanzia, sono cresciuta in situazioni sane e ne sono felice. Paradossalmente, in alcuni momenti questa serenità diventava quasi un limite dal punto di vista artistico. Mi capitava di pensare: ‘Va bene, ma non ho un trauma al quale attingere per immedesimarmi nel personaggio’. A volte facevo quindi un po’ di fatica e mi chiedevo dove andare a cercare determinate emozioni. Non è detto, però, che debba esistere soltanto la figura dell’artista maledetto, che nella sua declinazione più dolorosa può richiamare vicende come quella di Amy Winehouse o di altri artisti dalla storia tragica. Può esistere anche l’artista ‘benedetto’: una persona che ha un dono, una vocazione, che vive in pace e in equilibrio e riesce comunque ad arrivare al pubblico. Sono entrambe possibilità”.

Fin da bambina non tollerava i tabù. Rompere un tabù significa anche compiere un atto di ribellione. Qual è il gesto più ribelle che ricorda di aver fatto, qualcosa che nessuno si aspettava da lei?

“Non so se riesco a darle una risposta particolarmente interessante. L’unico episodio che mi viene in mente risale all’esame di maturità. Avevo frequentato l’istituto d’arte e avrei dovuto presentare delle tavole, un progetto, dei disegni. Era però il primo anno del nuovo ordinamento, che prevedeva di mettere in relazione le diverse materie: non si estraevano più le singole discipline, ma si preparavano tesine nelle quali far confluire argomenti differenti. Avrei comunque dovuto presentare un lavoro artistico legato al disegno, ai layout e alla progettazione. Invece mi rifiutai e decisi di iniziare l’esame di maturità con una poesia di Bertolt Brecht in tedesco. Dissi: ‘Vorrei cominciare così’, e recitai la poesia. Da lì iniziai a collegare i contenuti delle varie materie: la storia dell’arte, attraverso l’espressionismo tedesco, poi la storia e le altre discipline. Costruii così tutto il percorso senza presentare alcun elaborato pratico. E sono stata premiata. Non se l’aspettavano”.

Se la giovane Lavinia che cominciava a muoversi nel mondo della recitazione incontrasse la donna e l’attrice di oggi, di che cosa rimarrebbe più stupita?

“Credo che la giovane Lavinia direbbe a quella adulta: ‘Complimenti. Sei riuscita a fare quello che volevi e continui a farlo’. Forse si stupirebbe soprattutto del fatto che sia riuscita a realizzare questo desiderio e, contemporaneamente, a coltivare tanti altri aspetti della vita ai quali tenevo. In fondo, sono riuscita a tenere insieme molti pezzi”.

C’è invece qualche aspetto del mestiere dell’attrice che quella ragazza aveva sopravvalutato?

“Sì, credo che si tenda a sopravvalutare il senso di soddisfazione e di felicità che questo lavoro può dare. Per me la felicità non nasce necessariamente dalla professione. Il lavoro può certamente contribuire, ma non è lì che risiede. Credo sia necessario costruire anche altro per essere felici e, da questo punto di vista, tendiamo forse ad attribuire alla realizzazione professionale un peso eccessivo. Da bambina, semmai, avevo sottovalutato la possibilità che potesse essere un mestiere ben retribuito. Da adulta, però, capisco che è anche giusto che lo sia, perché rimane un lavoro precario: con ciò che si guadagna bisogna riuscire a vivere anche nei mesi in cui non si lavora o persino nei periodi, magari molto lunghi, in cui non arrivano nuovi progetti. Trovo comunque molto più interessante riflettere sull’aspettativa di felicità che tendiamo ad associare a questo mestiere”.

Se la felicità non risiede nella carriera, dove la trova?

“Per me risiede nelle relazioni. Torno sempre lì. Esistono anche molti studi che ne sottolineano l’importanza e mi piace pensare di averlo compreso attraverso la mia esperienza. Non pretendo certo di avere una verità assoluta, ma credo profondamente che una parte essenziale della felicità nasca dai rapporti con gli altri. Non a caso, anche persone che hanno raggiunto un enorme successo o accumulato grandi ricchezze, quando alla fine della vita si trovano a parlare dei propri rimpianti, spesso ricordano parole che non hanno detto o gesti che non hanno compiuto nei confronti delle persone che amavano. È anche per questo che torno sempre alle relazioni. Si possono avere rimpianti legati alla carriera e certamente hanno il loro peso. Ma quelli che riguardano le persone amate ne hanno uno enormemente maggiore. E non c’è un film in più che possa compensarli”.

Tra le relazioni più importanti ci sono naturalmente quelle con i suoi figli. Passare dall’essere figlia al diventare madre che cosa ha cambiato nella Lavinia donna?

“Direi soprattutto una maggiore consapevolezza dei ruoli e, più in generale, delle dinamiche relazionali. Diventare madre porta sicuramente a galla molti aspetti di sé e permette di acquisire una consapevolezza diversa. Per me essere madre è bellissimo, ma questo non significa che debba esserlo per tutti. Credo che siano necessarie condizioni favorevoli per vivere una maternità serena e soddisfacente. Non c’è alcun giudizio nei confronti di chi non è madre e non intendo assolutamente sostenere che una donna non possa essere felice senza avere figli, come se le mancasse necessariamente una parte di sé. Esistono anche situazioni opposte: si può essere madri ed essere infelici. Per questo credo siano importanti determinate condizioni. Una di queste, per esempio, può essere un rapporto di coppia solido e stabile, perché in caso contrario la maternità può diventare molto più complessa”.

Lei è anche insegnante. È facile comprendere ciò che può trasmettere ai suoi allievi e ciò che dà ai suoi figli, ma vorrei capovolgere la prospettiva: che cosa restituiscono a lei l’insegnamento e la maternità?

“Un grande senso di realizzazione. L’insegnamento, in particolare, me ne dà moltissimo. Si diventa una guida, una persona che ha il dovere di comprendere l’essere umano che ha davanti e di valutare quale consiglio possa essergli davvero utile. Bisogna cercare di conoscere la persona, la sua interiorità, e aiutarla magari a sviluppare una forma espressiva che le appartenga e possa offrirle benefici anche al di là della recitazione, perché insegnare questa disciplina significa lavorare su moltissimi aspetti dell’individuo. È una responsabilità enorme. Tutti abbiamo avuto degli insegnanti e sappiamo quanto possano incidere nel nostro percorso. Quando parlo di realizzazione penso anche agli incontri, ai rapporti e ai percorsi costruiti con alcuni allievi, esperienze molto intense e belle, dalle quali ho ricevuto una grande riconoscenza. E non è necessario che dietro ci siano sempre esperienze particolarmente profonde o difficili. Esiste anche la leggerezza dei piccoli successi. Quando un allievo comincia a lavorare, magari mi telefona e mi dice: ‘Ho preso il ruolo!’. Gioisco con lui, brindiamo insieme. È davvero molto bello. C’è invece un episodio che mi piace molto raccontare quando parlo di Carla Corsi, ad esempio. È stato bellissimo ritrovare Alessio D’Ortenzi nel ruolo di mio figlio, perché aveva frequentato la mia scuola ed era stato anche direttamente mio allievo. Quando a Roma abbiamo fatto il provino per verificare l’intesa del gruppo familiare, ho aperto la porta e me lo sono trovato davanti. Ho pensato: ‘Che meraviglia’. Innanzitutto per lui e poi per entrambi. Adesso stiamo lavorando molto bene insieme ed è davvero bello condividere questa esperienza”.

Qual è l’ultima ragione per cui si è ringraziata?

“Per cosa mi sono ringraziata? È una domanda interessante, perché tendiamo a ringraziare poco noi stessi. Mi ringrazio per avere le spalle forti, per riuscire a gestire tanti aspetti contemporaneamente e a farlo al meglio delle mie possibilità. Ogni tanto ci concediamo una pacca sulla spalla, un ‘brava’, anche se accade di rado. Trovo però molto interessante proprio l’idea di ringraziare se stessi. Da alcuni anni, per esempio, ho l’abitudine di dedicare un momento della sera alla gratitudine. Non seguo necessariamente la pratica dei tre ringraziamenti della giornata, ma ringrazio gli altri, la vita, il mondo. È diverso, invece, pensare: ‘Ringrazio me stessa’. Dopo questa intervista lo farò: ringrazierò lei e ringrazierò anche me stessa. Cercherò dei motivi per essermi grata”.