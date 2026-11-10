Lavoratore senza permesso tra i forni del panificio di Gricignano di Aversa: stop e multe per 7mila euro
Sospesa l’attività di un panificio a Gricignano di Aversa: contestate violazioni sulla sicurezza e l’assunzione di un lavoratore senza permesso.
Un dipendente senza formazione né visite mediche obbligatorie e un lavoratore senza permesso di soggiorno. Il conto per il titolare di un panificio di Gricignano di Aversa, nel Casertano, supera i 7mila euro tra ammenda e multa, e l’attività è stata sospesa. Il 53enne è stato anche denunciato dai carabinieri.
- I controlli dei carabinieri nel panificio
- Lavoratore senza permesso e stop all’attività a Gricignano di Aversa
I controlli dei carabinieri nel panificio
Come riporta il comunicato dell’Arma, l’ispezione è scattata nella mattinata del 9 novembre. A entrare nel negozio sono stati i militari della Stazione locale insieme al Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Caserta. Gli accertamenti hanno fatto emergere diverse violazioni sulle norme del lavoro e della sicurezza: a un dipendente non era stata garantita la formazione obbligatoria sui rischi e mancava la sorveglianza sanitaria prevista per legge.
Lavoratore senza permesso e stop all’attività a Gricignano di Aversa
Le verifiche hanno portato alla luce anche la presenza di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, circostanza che ha fatto scattare le procedure previste dalla legge. Per il titolare è arrivata un’ammenda di 2.500 euro per le irregolarità sulla sicurezza e una sanzione di 4.680 euro per l’impiego irregolare, mentre per l’attività è scattato il provvedimento di stop.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.