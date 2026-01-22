Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un locale notturno di Castelfidardo (Ancona) ha ricevuto un decreto di chiusura per 15 giorni a seguito di un controllo amministrativo che ha portato alla luce numerose irregolarità in materia di lavoro e sicurezza. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Ancona, è stato eseguito nella mattinata odierna e si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico.

Irregolarità in un locale di Castelfidardo

Il controllo che ha portato alla sospensione dell’attività è stato effettuato nella serata del 16 gennaio scorso. All’operazione hanno preso parte personale della Polizia di Stato, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Ast Ancona.

L’intervento si è concentrato su un locale di pubblico spettacolo situato a Castelfidardo, risultato già noto alle autorità per la sua frequentazione e per alcune criticità segnalate in passato.

Lavoratori irregolari e sospensione dell’attività

Durante il controllo gli operatori dell’Ispettorato del Lavoro hanno riscontrato la presenza di tre lavoratori impiegati senza regolare assunzione. In base alla normativa vigente è stata disposta la sospensione immediata dell’attività lavorativa per il locale e sono stati elevati verbali di contestazione per un importo complessivo di circa 7.500 euro.

Questa misura è stata adottata per contrastare il lavoro nero e garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Ulteriori irregolarità sono emerse in relazione alla sicurezza dei lavoratori e degli avventori. Al momento dell’ispezione il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non risultava compilato correttamente, mentre la cassetta di pronto soccorso presentava dotazioni incomplete in violazione della legge 81/08.

Queste mancanze rappresentano gravi carenze in termini di prevenzione degli infortuni e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Addetto alla sicurezza non autorizzato

Nel corso della stessa operazione la Polizia di Stato ha accertato la presenza di un addetto alla sicurezza che svolgeva tale incarico senza aver mai conseguito l’abilitazione necessaria né essersi iscritto nelle liste prefettizie previste dalla normativa.

Per questa violazione la Divisione P.A.S. ha elevato un verbale di contestazione di illecito amministrativo pari a 1.666,66 euro a carico sia del titolare del locale che dell’addetto non autorizzato.

Frequentatori con precedenti per gravi reati

Tra i dipendenti e gli avventori controllati all’interno del locale sono stati identificati alcuni soggetti gravati da pregiudizi di polizia per gravi reati.

Questo elemento ha contribuito a rafforzare la necessità di un intervento tempestivo e incisivo da parte delle autorità al fine di prevenire possibili situazioni di rischio per la sicurezza pubblica.

Carenti condizioni di sicurezza antincendio

Il personale dei Vigili del Fuoco, durante l’ispezione del locale situato in un’area seminterrata, ha riscontrato diverse criticità in materia di sicurezza antincendio. In particolare è stata rilevata la carenza di illuminazione nella parte esterna della struttura, soprattutto nei pressi delle uscite di emergenza, che risultavano parzialmente chiuse da chiavistelli.

Sono state inoltre segnalate carenze nella segnaletica di esodo e la mancata revisione periodica di alcuni estintori come previsto dalla normativa vigente. Su questi aspetti sono tuttora in corso approfondimenti da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

IPA