Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un titolare 51enne di un’officina è stato arrestato in provincia di Caserta, a Cancello ed Arnone, per presunte violazioni ambientali. Nell’area dell’attività sono stati scoperti rifiuti pericolosi depositati e lavorati senza autorizzazione, con possibile dispersione di sostanze nocive.

Caserta: i controlli nell’officina a Cancello ed Arnone

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, all’intervento hanno partecipato i militari della locale Stazione e il personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno. Le verifiche hanno riguardato un’officina di Cancello ed Arnone e hanno permesso di individuare, nell’area di pertinenza dell’attività, un deposito e una lavorazione non autorizzati di rifiuti pericolosi.

Le ipotesi di reato contestate

Le condizioni strutturali del sito, secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbero aggravato la situazione: sarebbero state tali da favorire la dispersione di sostanze nocive nelle acque superficiali e nel terreno circostante. Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno arrestato il titolare, un uomo di 51 anni residente in provincia di Caserta, ritenuto responsabile delle ipotesi di abbandono e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi.

Arresti domiciliari in attesa del giudizio

La responsabilità dell’uomo è contestata allo stato degli accertamenti e resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria, informata tempestivamente dai militari. L’uomo attende ora il giudizio direttissimo.