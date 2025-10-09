Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestati due uomini a Reggio Calabria. Sono accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e ha avuto come teatro un cantiere di Caulonia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di una chiesa. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due uomini avrebbero tentato di imporre all’imprenditore locale il pagamento di un “contributo” per la cosiddetta “gente che ha bisogno”.

Le indagini e il modus operandi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che, il 3 settembre, i due indagati si sono presentati presso un cantiere di Caulonia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di una chiesa. Non trovando il titolare, i soggetti hanno comunicato agli operai la necessità di incontrarlo quanto prima. Gli operai, insospettiti dall’insistenza e dalla natura della richiesta, hanno subito informato l’imprenditore, che a sua volta ha denunciato l’accaduto alla Squadra Mobile.

La richiesta estorsiva e le pressioni

Le pressioni nei confronti dell’imprenditore non si sono fermate al primo tentativo. Nei giorni successivi, i due uomini hanno continuato a cercare un contatto diretto con il titolare dell’impresa, rivolgendosi ripetutamente agli operai e chiedendo insistentemente di poter parlare con lui. Il 22 settembre, la situazione è degenerata quando il furgone su cui viaggiavano le maestranze è stato fermato per strada dai due soggetti, che hanno avanzato l’ennesima richiesta urgente di incontro con il titolare.

L’incontro decisivo e la richiesta di denaro

La mattina del 23 settembre, i due uomini si sono presentati nuovamente al cantiere, questa volta trovando l’imprenditore presente. In quell’occasione, lo hanno rimproverato per aver avviato i lavori “senza aver bussato da nessuna parte”, un chiaro riferimento alle dinamiche tipiche della ‘ndrangheta. Successivamente, hanno esplicitato la richiesta di una “mano d’aiuto per un paio di famiglie che non se la passano bene”, quantificando il contributo in 20.000 euro. Hanno anche precisato che si trattava di una cifra scontata rispetto alla percentuale, solitamente del 4 o 5 per cento, applicata sull’importo totale dei lavori, che ammontava a circa 800.000 euro.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’imprenditore, dopo aver ricevuto la richiesta di estorsione, ha collaborato con le forze dell’ordine, fornendo dettagli utili alle indagini. Gli investigatori della Questura di Reggio Calabria hanno rapidamente identificato i due presunti estorsori, deferendoli all’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica, valutata la gravità dei fatti e il rischio di reiterazione del reato, ha disposto il fermo dei due soggetti, che sono stati condotti in carcere.

Il contesto: la ‘ndrangheta e il racket delle estorsioni

L’episodio si inserisce nel più ampio fenomeno delle estorsioni mafiose che da decenni affliggono il tessuto economico e sociale della provincia di Reggio Calabria. La richiesta di “contributi” agli imprenditori, spesso mascherata da aiuti per famiglie bisognose, rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui la criminalità organizzata esercita il proprio controllo sul territorio. In questo caso, la tempestiva denuncia dell’imprenditore e il pronto intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di interrompere il tentativo di estorsione prima che potesse avere conseguenze più gravi.

