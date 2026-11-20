Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Savona è scattato un sequestro preventivo di oltre 131mila euro e sono state effettuate perquisizioni nell’indagine su presunte irregolarità negli appalti pubblici. L’attività è stata condotta in città e in provincia dalla Squadra Mobile, su delega della Procura, nei confronti di un imprenditore edile e di altre persone indagate.

Savona: sequestrati 131mila euro a un imprenditore edile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato di Savona, la Squadra Mobile della Questura, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per 131.829,71 euro. La somma è ritenuta il profitto dei presunti reati di truffa ai danni della Provincia, inadempimento e frode nelle pubbliche forniture. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore attivo nel settore edilizio.

All’imprenditore è stato inoltre notificato l’invito a comparire per un interrogatorio preventivo, fissato nei prossimi giorni. Sono state effettuate anche quattro perquisizioni, locali e personali, nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti coinvolti a vario titolo e in concorso nell’attività contestata. Gli investigatori hanno svolto una perquisizione informatica sul server della Provincia per cercare ulteriore documentazione.

Le ipotesi investigative

Gli accertamenti, ancora in corso, hanno portato a ipotizzare truffa aggravata ai danni dello Stato, inadempimento e frodi nelle pubbliche forniture, oltre a falsi che sarebbero stati commessi da privati e pubblici ufficiali. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imprenditore non avrebbe eseguito alcuni lavori pubblici appaltati dalla Provincia in modo conforme agli accordi, pur avendo ottenuto certificati di regolare esecuzione.

La Procura ritiene inoltre che alcuni pubblici ufficiali e professionisti coinvolti nei lavori non abbiano svolto correttamente i controlli e abbiano attestato la regolarità delle opere.

Il precedente filone d’indagine

L’attività rappresenta uno sviluppo di una precedente indagine della Polizia sulla Provincia, condotta sempre su delega della Procura. In quel procedimento un funzionario pubblico è stato recentemente licenziato dopo aver patteggiato una pena di 3 anni per corruzione, turbativa d’asta e falso, reati sostituiti con lavori di pubblica utilità.