Tre lavoratori irregolari e 7.500 euro di sanzioni: questo il bilancio di un controllo amministrativo effettuato nella serata di ieri in un locale notturno della provincia di Ancona. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i Vigili del Fuoco e l’AST locale per garantire il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo.

I controlli in un locale di Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella serata di venerdì 16 dicembre le forze dell’ordine hanno svolto un’attività di verifica in un noto locale notturno della provincia di Ancona.

L’operazione ha visto la partecipazione congiunta di personale della Polizia di Stato, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’AST Ancona. L’obiettivo era quello di accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza, in linea con le direttive del Questore Capocasa e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante.

Lavoro nero e sospensione dell’attività

Durante il controllo amministrativo l’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato la presenza di tre lavoratori impiegati senza regolare assunzione. In seguito a questa scoperta il personale ispettivo ha disposto la sospensione immediata dell’attività del locale, come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, è stato elevato un verbale di sanzione per un importo di circa 7.500 euro a carico del titolare dell’esercizio.

Addetto alla sicurezza non autorizzato

Nel corso delle verifiche gli agenti della Divisione P.A.S. e del Commissariato di P.S. di Osimo hanno individuato un addetto alla sicurezza che svolgeva il proprio incarico senza aver mai conseguito l’abilitazione necessaria e senza essere iscritto nelle liste prefettizie previste dalla legge.

Per questa irregolarità sono stati redatti due verbali di contestazione di illecito amministrativo: uno da 1.600 euro per il titolare del locale e uno di pari importo per lo stesso addetto non autorizzato.

Verifiche sulla sicurezza del locale

I Vigili del Fuoco hanno effettuato un’ispezione approfondita della struttura, che si sviluppa quasi interamente in un’area seminterrata.

L’accertamento ha permesso di rilevare diverse criticità: carenza di illuminazione nella parte esterna adiacente alle uscite di sicurezza, problemi nel sistema di esodo dovuti a insufficiente segnaletica e la presenza di due uscite di sicurezza parzialmente bloccate da un chiavistello. Su queste problematiche sono in corso ulteriori approfondimenti da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

