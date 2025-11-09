Lavrov accusato di aver fatto saltare l'incontro Trump-Putin riapre a Rubio: "Dobbiamo parlare"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha invitato il segretario di Stato degli Usa Marco Rubio a discutere della situazione in Ucraina. Lavrov ha parlato sia di incontri di persona, sia di comunicazioni telefoniche, per promuovere la collaborazione bilaterale. Il ministro russo è accusato di essere tra i responsabili dell’annullamento dell’incontro tra Trump e Putin.

Lavrov apre a Rubio

Apertura inusuale da parte del ministro degli esteri russo Serghei Lavrov nei confronti del suo omologo, il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa che ha tradotto le dichiarazioni del ministro in un’intervista a Ria Novosti, Lavrov avrebbe aperto a un incontro di persona e a numerosi colloqui telefonici con Rubio.

ANSA Marco Rubio, segretario di Stato degli Usa

Una mossa di distensione da parte della Russia dopo il collasso dei rapporti diplomatici tra Mosca e Washington e le sanzioni americane sul petrolio russo, che stanno danneggiando gravemente l’economia del Paese.

Tentativo di diplomazia sull’Ucraina

Lavrov ha fatto riferimento in particolare alla necessità di ristabilire un’agenda bilaterale tra Russia e Stati Uniti, in uno momento in cui la tensione tra i due Paesi è molto alta anche a causa dell’annuncio della ripresa dei test nucleari da parte degli USA.

Lavrov ha dichiarato: “Rubio e io comprendiamo la necessità di una comunicazione regolare. È importante per discutere la questione ucraina e promuovere l’agenda bilaterale. Per questo comunichiamo telefonicamente e siamo pronti a tenere incontri di persona quando necessario”.

Una mossa inattesa da parte del ministro russo, che è accusato di essere il responsabile del fallimento dell’incontro tra Trump e Putin, programmato e mai avvenuto.

La chiamata Lavrov-Rubio e l’incontro Trump-Putin

Secondo diverse fonti di stampa, il 21 ottobre scorso si sarebbe tenuta una chiamata tra Lavrov e Rubio, preparatoria all’incontro, programmato per pochi giorni dopo, tra Trump e Putin a Budapest.

In questa telefonata Lavrov avrebbe “alzato il tiro“, facendo agli Usa richieste che Rubio avrebbe ritenuto così offensive da causare l’annullamento del meeting.

A seguito di quel fallimento gli Usa hanno imposto pesanti sanzioni al petrolio russo e annunciato la ripresa dei test nucleari, mentre Lavrov, secondo alcuni quotidiani indipendenti russi, ha rischiato di perdere i favori di Putin.