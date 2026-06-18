Le 7 tracce della Maturità 2026 da Cesare Pavese e Vitaliano Brancati a Saragat, Calabresi e Frank Furedi

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’esame di Maturità 2026 è iniziato, in tutta Italia, per 527.747 studenti (ammesso il 96,8%, l’anno scorso il 96,5%) con la prima prova scritta, il tema di italiano. Le buste con le tracce, scelte dal Ministero dell’Istruzione, sono state aperte alle 8:30. Tra loro Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, poi il discorso di Giuseppe Saragat dall’assemblea Costituente. E ancora dei testi estratti da I confini contano (Frank Furedi), Te lo dico con parole tue (Piero Bianucci), Alzarsi all’alba (Mario Calabresi), Funziona a meraviglia (Wenke Husman).

Quali sono le 7 tracce dell’esame di Maturità 2026, da Pavese e Brancati a Calabresi e Furedi

Ecco le tracce dell’esame di Maturità 2026:

Passerò per piazza di Spagna, di Cesare Pavese (analisi del testo): si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling

(analisi del testo): si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense I piaceri, di Vitaliano Brancati (analisi del testo): l’opera è un diario segreto in cui lo scrittore esprime meditazione, fantasie, nostalgie e ricordi

(analisi del testo): l’opera è un diario segreto in cui lo scrittore esprime meditazione, fantasie, nostalgie e ricordi discorso d’insediamento del presidente Giuseppe Saragat all’assemblea Costituente (testo argomentativo): tenuto nella seduta del 26 giugno 1946 , agli studenti si chiede di individuare quali siano “gli altri doveri” che per Saragat “sovrastano” l’assemblea

all’assemblea Costituente (testo argomentativo): tenuto nella seduta del , agli studenti si chiede di individuare quali siano “gli altri doveri” che per Saragat “sovrastano” l’assemblea estratto dal testo I confini contano. Perché l’umanita deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere di Frank Furedi (testo argomentativo)

di (testo argomentativo) estratto dal libro Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere e farsi capire di Piero Bianucci (testo argomentativo)

di (testo argomentativo) estratto dal libro Alzarsi all’alba di Mario Calabresi , incentrato sul concetto di fatica (attualità)

, incentrato sul concetto di fatica (attualità) estratto dall’articolo Funziona a meraviglia di Wenke Husman, apparso sulla rivista Internazionale a gennaio 2026, incentrato sul concetto della capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura (attualità).

Sconfessate le previsioni della vigilia: ci si attendeva – tra gli altri – Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Italo Svevo, Filippo Tommaso Marinetti, Carlo Collodi, Grazia Deledda, 80 anni della Repubblica italiana e l’AI.

ANSA

L’anno scorso, invece, erano uscite queste tracce.

Come funziona la prima prova della Maturità

Gli studenti alle prese con il tema devono in primis scegliere tra tre diverse tipologie:

analisi del testo

testo argomentativo

attualità

Entro 6 ore dovranno consegnare la prova, servendosi esclusivamente del vocabolario di italiano: vietato, invece, quello dei sinonimi e contrari.

Quanto vale la prima prova

La prima prova scritta garantisce un punteggio da zero a 20.

Questi punti si sommeranno ai crediti scolastici e al risultato della seconda prova e dell’orale, da cui verrà ricavato il voto finale.

Il messaggio di Giorgia Meloni e le parole di Valditara

Prima dell’inizio dell’esame di Maturità 2026, la premier Giorgia Meloni ha fatto l’in bocca al lupo agli studenti in un video pubblicato sui social.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ai microfoni di Rtl 102.5 ha invece lanciato ai maturandi “un messaggio chiaro: non abbiamo bisogno di persone perfette ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e sa riflettere sui propri errori. Ricordatevi sempre che valete molto, e che dentro di voi ci sono talenti straordinari. Metteteli in mostra, mettete in mostra il vostro valore, sono certo che andrà tutto bene. In bocca al lupo”.

Anche Pupo in classe per il tema: chi sono gli altri vip

Tra gli studenti chiamati all’esame ci sono anche Pupo (che aveva lasciato il liceo a 16 anni), così come i cantanti Blanco e Mimì Caruso.