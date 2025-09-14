Le chat di Tyler Robinson dopo l'omicidio di Charlie Kirk e le foto diffuse dall'Fbi: "Quello è il mio sosia"

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk il 22enne Tyler Robinson, catturato con l’accusa di essere l’assassino dell’attivista, avrebbe ironizzato sull’accaduto in una chat sulla piattaforma Discord. Ricordiamo che prima del suo arresto l’Fbi aveva diffuso le foto di un giovane che indossava un berretto e un paio di occhiali da sole mentre si allontanava dalla Utah Valley University. Visionate le foto, un utente lo ha taggato e gli ha chiesto: “Dove sei?”, e un minuto dopo Robinson – o, almeno, un utente registrato con il suo cognome – ha risposto: “Il mio sosia vuole mettermi nei guai“.

I messaggi di Tyler Robinson su Discord

La notizia è riportata dal New York Times che avrebbe avuto accesso alla chat in cui Tyler Robinson avrebbe interagito con un utente dopo aver ucciso Charlie Kirk. L’attivista conservatore di Turning Point Usa è stato ucciso alle 12:23 – ora locale – del 10 settembre durante un incontro con gli studenti della Utah Valley University.

Il giorno dopo, l’11 settembre, l’Fbi ha diffuso le foto di un sospettato, un giovane con berretto e occhiali da sole immortalato mentre si allontana dal campus. Intorno alle 13 – sempre ora locale – sulla piattaforma di messaggistica Discord ci sarebbe stata una prima interazione di Tyler Robinson con altri utenti.

ANSA Un giorno dopo l’omicidio di Charlie Kirk il 22enne Tyler Robinson avrebbe scherzato in una chat: “Quello delle foto è il mio sosia, vuole mettermi nei guai”

Su Discord era presente un profilo con il nome “robinson” (con la r minuscola). Un utente lo ha menzionato e gli ha inviato il messaggio: “WYA”, acronimo sta per: “Where you are?”, ovvero: “Dove sei?”, con le foto diffuse dall’Fbi in allegato. Si è trattato di una sottile allusione alle – allora – presunte responsabilità di Robinson nell’assassinio di Charlie Kirk.

Un minuto dopo l’utente robinson ha risposto: “Il mio doppelganger (parola tedesca che traduciamo con sosia) sta cercando di mettermi nei guai”. Qualcun altro ha aggiunto, forse in modo ironico: “Tyler ha ucciso Charlie”. Il NYT scrive che gli sviluppatori di Discord si sono rifiutati di fornire informazioni sull’utente registrato come robinson, ma la redazione è stata in grado di risalire ad altri contenuti pubblicati dallo stesso profilo e che confermerebbero, infine, l’identità del 22enne.

La battuta su Luigi Mangione

Dopo l’allusione al “sosia” di Robinson, la conversazione è continuata. Altri utenti hanno scherzato sulla possibilità di consegnarlo alle autorità per poter incassare la somma di 100 mila dollari promessa dall’Fbi a chiunque avesse favorito l’identificazione del killer. “Solo se me ne date una parte”, ha risposto Robinson.

Qualcun altro ha scritto: “Qualunque cosa tu faccia non andare da McDonald’s“. L’allusione era chiara: si riferiva all’arresto di Luigi Mangione, condannato per l’omicidio di Brian Thompson il 4 dicembre 2024 a New York. Mangione è stato arrestato il 9 dicembre mentre si trovava all’interno di un ristorante McDonald’s di Altoona, Pennsylvania. A portare al suo arresto era stata la segnalazione di un dipendente, che lo aveva riconosciuto dopo aver visto la sua foto nei notiziari.

La battuta sull’omicidio di Charlie Kirk

L’utente Robinson, inoltre, nella stessa chat ha ironizzato sulla persona di Charlie Kirk: “In realtà sono Charlie Kirk, volevo uscire dalla politica quindi ho simulato la mia morte, ora posso vivere la vita dei miei sogni in Kansas”.

Un altro utente, comprensibilmente confuso, dopo il suo arresto ha scritto: “Non riesco a capire se tutto questo sia reale”.