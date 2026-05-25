Marco Basoccu ferito negli scontri prima di Torino - Juventus, l'ipotesi del lacrimogeno: prognosi riservata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono stabili le condizioni di Marco Basoccu, tifoso 36enne rimasto ferito durante gli scontri che si sono verificati domenica pomeriggio prima del derby tra Torino e Juventus. Operato alla testa per un grave trauma cranico, il 36enne resta ricoverato all’ospedale delle Molinette in prognosi riservata. A colpirlo sarebbe stato un oggetto contundente, anche se non è ancora chiaro se una bottiglia di vetro o un lacrimogeno. Il padre propende per la seconda ipotesi, l’amico racconta di “averlo visto cadere di faccia”.

Chi è Marco Basoccu, il tifoso ferito durante gli scontri

Marco Basoccu, come ricostruito da La Stampa, è il tifoso 36enne ferito negli scontri prima del derby tra Torino e Juventus, domenica 24 maggio.

Commercialista, 36 anni, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette di Torino: secondo ANSA sembra che fosse già noto alla Digos per la sua appartenenza a un gruppo ultras, anche se a suo carico non risulterebbero denunce o provvedimenti Daspo. ANSA

Dai primi accertamenti il tifoso sarebbe stato colpito da un oggetto contundente, ma non è ancora chiaro cosa, se un bottiglia di vetro, una pietra o un lacrimogeno.

L’uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico subito dopo l’arrivo in ospedale.

Ricoverato in prognosi riservata, sarebbe ancora intubato ma in condizioni stabili: lo avrebbe confermato anche la Tac, stando alle fonti di ANSA.

Il padre: “Colpito da un lacrimogeno”

Con lui alle Molinette ci sono i genitori e la moglie, Maria Teresa. “Bisogna aspettare, è necessario capire se l’ematoma verrà assorbito o no”, ha detto il padre, Pierluigi, a La Stampa.

Nel nosocomio anche diversi ultras del gruppo Viking con cui il 36enne è solito andare a vedere le partite della Juventus: “Forza Marco! Siamo sempre con te. Viking 1986”, il messaggio comparso sui social del gruppo considerato tra i più oltranzisti della tifoseria bianconera, vicino all’estrema destra.

Stando ai loro racconti, Basoccu sarebbe stato colpito alla testa da un lacrimogeno: “Mi hanno detto che è stato colpito da un lacrimogeno mentre si stavano avvicinando allo stadio insieme a tutti gli altri”.

Un amico, riporta sempre La Stampa, avrebbe raccontato di averlo visto “cadere di faccia”.

Le immagini della videosorveglianza

A fare chiarezza saranno le immagini della videosorveglianza della zona, che secondo ANSA avrebbero ripreso il momento del ferimento: non sarebbero nitide a causa del fumo del lacrimogeni sparati dalle forze dell’ordine per disperdere i tifosi, ma si vedrebbe Basoccu tentare di accedere allo stadio nel settore Distinti, una parte destinata proprio agli ospiti. Sempre dalle immagini lo si vedrebbe accasciarsi a terra dopo essere stato colpito.

In altri filmati, precedenti al ferimento, il 36enne sarebbe stato ripreso nel piazzale dove si sono verificati gli scontri.

Cosa è successo prima di Torino-Juventus

I disordini prima del derby di Torino sono iniziati verso le 17.30 di domenica 24 maggio nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino, quando gruppi di ultras bianconeri hanno cercato il contatto con il corteo autorizzato dei tifosi granata.

La polizia schierata in forze ha evitato il peggio, ma non il lancio di oggetti, pietre e bottiglie di vetro. Per fermare le sassaiole e disperdere i tifosi le forze dell’ordine hanno usato i lacrimogeni.

È in questi minuti che il 36enne milanese è stato ferito, colpito alla testa da qualcosa: oltre a lui, si registrerebbero 6 agenti contusi, stando ad ANSA.

Alta tensione anche all’interno dello stadio. Dopo che negli spalti si è diffusa la notizia sulle condizioni del tifoso, gli ultras juventini hanno chiesto di non giocare la partita, minacciando l’invasione di campo.

C’è stato un lungo confronto con il capitano bianconero Locatelli e i responsabili dell’ordine pubblico. E al fischio d’inizio, previsto alle 20.45, le squadre sono restate negli spogliatoi.

Alla fine è stato deciso di giocare e la partita è iniziata con un’ora di ritardo, alle 21.45. Con la curva ospite vuota, abbandonata dagli ultras bianconeri in segno di protesta.

Arrestati tifosi della Juventus

ANSA riferisce che 8 tifosi juventini sarebbero stati arrestati dalla polizia: 3 in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all’analisi delle immagini registrate dal drone.

Sarebbero tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di:

resistenza a pubblico ufficiale

lancio di materiale pericoloso

possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive

Inoltre, il questore di Torino avrebbe emesso 11 Daspo.