Le date di Sanremo 2027 sono state svelate da Stefano De Martino, l'annuncio ufficiale a sorpresa sul Festival

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Inizia l’era di Stefano De Martino a Sanremo. Il nuovo direttore artistico ha svelato a sorpresa sui social le date ufficiali della prima edizione del Festival della canzone italiana a sua conduzione a febbraio 2027. L’annuncio è stato lanciato con un video sul suo e sul profilo ufficiali della Rai, con una scelta musicale che ha scatenato le domande tra i follower.

Le date di Sanremo 2027

Nella breve clip pubblicata sugli account Rai e di De Martino si vede una mano girare i fogli con le date di Sanremo 2027: il 77esimo Festival della canzone italiana andrà in scena dal 16 al 20 febbraio.

Nessun ritorno al passato, dunque. Prima dello slittamento deciso nel 2026 per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, le cinque serate erano infatti fissate non oltre la metà del mese, ma il nuovo direttore artistico ha confermato la scelta di andare in onda dopo, anche per avere più tempo per preparare la kermesse.

L’annuncio di Stefano De Martino

L’annuncio è stato accompagnato con il sottofondo di Vita spericolata di Vasco Rossi, una scelta che ha destato il sospetto che si potesse trattare di un possibile indizio, sopratutto tra i fan del cantante emiliano che nel 2027 celebrerà 50 anni di carriera.

“Il sottofondo è uno spoiler?” chiedono nei commenti, sperando nell’ospitata del “Komandante”.

Le possibili novità del Festival

Il nuovo direttore artistico sta già lavorando fianco a fianco al Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, Williams De Liberatore, per predisporre della macchina organizzativa del Festival.

Tra le novità ipotizzate nella gestione De Martino ci sarebbe un taglio della rosa dei cantanti in gara per ridurre la lunghezza delle dirette e la possibilità di anticipare la serata delle cover alla terza puntata, al giovedì e non più al venerdì.

Inoltre, un altro cambiamento sostanziale potrebbe essere la separazione tra la vittoria di Sanremo e la qualificazione diretta all’Eurovision, con una serata dedicata alla votazione del rappresentante dell’Italia al contest europeo.