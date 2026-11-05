Le educatrici degli asili nido raccontano il lavoro sociale nascosto: il video della campagna Legacoop

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Noemi, Vanessa, Valentina e Chiara ogni giorno si prendono cura dei bambini negli asili nido e nelle attività educative. Sono educatrici, una delle figure che compongono il lavoro sociale, un mondo che secondo Legacoop resta troppo spesso nascosto. Il video fa parte di Valori controvento, la campagna lanciata da Legacoopsociali per chiedere ascolto e riconoscimento per chi lavora nella cura e nel welfare, lontano dalla retorica degli “angeli” e degli “eroi”. In Italia nel lavoro sociale sono impiegate circa mezzo milione di persone. Nelle cooperative sociali aderenti a Legacoopsociali gli occupati sono 142.250, e il 74% sono donne. La mobilitazione prosegue sui social di Legacoopsociali con card e altre testimonianze video, fino al 15 dicembre 2026, giorno dell’assemblea nazionale di metà mandato a Roma.