Le forze israeliane sulle navi della Flotilla, Greta Thunberg, Saverio Tommasi e altri attivisti fermati

Venti navi israeliane hanno affiancato le barche della missione Global Sumud Flotilla a 70 miglia da Gaza. Secondo quanto riferito da El Pais, Israele ha intercettato e fermato sei imbarcazioni. Si tratta delle navi Adara, Sirius, Alma, Dir Yassine, Huga e Spectre, precisa il sito del quotidiano spagnolo.

Gli attivisti fermati da Israele

Tra gli attivisti fermati da Israele c’è la svedese Greta Thunberg e il giornalista italiano Saverio Tommasi.

“Greta e i suoi amici sono sani e salvi“, ha fatto sapere con una nota il ministero degli Esteri israeliano, spiegando che la Marina ha abbordato diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e ha arrestato gli attivisti a bordo.

ANSA

Flotilla, l’abbordaggio da parte delle forze israeliane

Il ministero ha condiviso un video che mostra un soldato israeliano che consegna i suoi effetti personali a Greta Thunberg dopo essere stata arrestata.

Fermato il giornalista Saverio Tommasi

Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è tra le persone che sono state fermate da Israele nell’ambito dell’intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla.

La notizia è stata diffusa dal direttore della testata Francesco Cancellato che ha aggiunto: “non sappiamo quando avremo sue notizie, probabilmente il suo telefono e il suo computer non sono più con lui. Noi ci attiveremo immediatamente con il ministero degli Esteri e con i corpi diplomatici per capire cosa succede al nostro giornalista”.

Le proteste in diverse città italiane

Diversi i cortei partiti in alcune città italiane a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla. Intanto la Cgil ha proclamato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre 2025.

A Parma diverse persone si sono messe in marcia partendo dal quartiere Oltretorrente fino a raggiungere la stazione.

Migliaia di manifestanti proPal hanno invaso le strade di Roma. Le forze dell’ordine che bloccavano l’ingresso sulla grande strada romana che collega piazza Barberini a Largo Chigi, hanno indietreggiato lasciando spazio all’avanzata degli attivisti. Durante lo stazionamento in piazza Barberini, alcuni manifestanti hanno acceso diversi fumogeni rossi.

La reazione della Farnesina

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato in contatto con il Ministro degli Esteri israeliano Sa’ar in merito all’assistenza dei cittadini italiani a bordo della Flotilla che sono stati fermati dalla Marina israeliana.

L’intero equipaggio delle navi – informa la Farnesina – sarà trasferito al porto di Ashdod e trattenuto in centri adibiti a tal fine. I membri della Flottilla potranno scegliere tra due alternative. La prima è accettare l’espulsione volontaria immediata, che avverrà nei tempi più rapidi possibili. La seconda è rifiutare l’espulsione immediata, accettando una detenzione in carcere in attesa di rimpatrio forzato.

In questo caso, i membri della Flottilla dovranno attendere il provvedimento di respingimento dell’Autorità giudiziaria, la cui pronuncia giunge generalmente dopo 48-72 ore. L’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv segue il caso con la massima attenzione e ha già preparato un programma di assistenza consolare.