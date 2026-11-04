Le Frecce Tricolori colorano il cielo di Firenze davanti a Mattarella per la Festa delle Forze Armate
Le Frecce Tricolori colorano il cielo di Firenze per celebrare l'Unità Nazionale e le Forze Armate.
Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Firenze il 4 novembre 2026, per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sotto la scia verde, bianca e rossa c’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Come riporta l’ANSA, la Pattuglia acrobatica nazionale è arrivata in formazione a nove con due passaggi: uno perpendicolare alla tribuna d’onore e uno parallelo al piazzale Michelangelo, dove si è svolta la cerimonia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.