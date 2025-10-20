Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dopo quasi 20 anni e 5 processi, il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori. Le Iene Inside, nel primo appuntamento della nuova stagione, riaprono il caso di Chiara Poggi con nuovi indizi, perizie e interviste esclusive. L’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese – in onda martedì 21 ottobre su Italia 1 – promette di far luce su contraddizioni, omissioni e piste ancora aperte sul processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi.

Il caso di Chiara Poggi e la condanna di Alberto Stasi

Chiara Poggi è stata trovata morta nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007.

Per la giustizia italiana, l’assassino è il suo fidanzato di allora, Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere.

Stefano Vitelli, il giudice che assolse Alberto Stasi nel processo di primo grado del 2009

Le interviste a Giada Bocellari e al giudice Vitelli

Ma quella verità – dopo 5 processi e numerose perizie – continua a essere circondata da dubbi.

Le Iene Inside tornano sul caso con nuove testimonianze e indizi che, secondo gli autori, potrebbero rimettere in discussione alcune certezze investigative.

Nel reportage, l’avvocata Giada Bocellari, legale di Stasi, commenta gli sviluppi più recenti, mentre il giudice Stefano Vitelli – che nel 2009 assolse Stasi in primo grado – rilascia un’intervista inedita.

Le loro parole aprono nuove prospettive su una vicenda segnata da dubbi, errori e piste mai del tutto chiarite.

Le nuove piste investigative e le analisi del 2025

Sul piatto, la puntata Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina? promette di analizzare la versione ufficiale con documenti e reperti finora rimasti fuori dal dibattito pubblico.

Nei mesi scorsi, gli inquirenti avevano riesaminato le tracce di sangue e i reperti stessi del delitto con tecnologie più avanzate.

Al centro delle nuove perizie:

il segno di tre puntini sul corpo di Chiara Poggi

sul corpo di Chiara Poggi un capello non attribuito

il controverso “DNA maschile ignoto” poi ritenuto contaminato

Sotto i riflettori anche:

l’ impronta palmare 33

le intercettazioni sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

sull’ex procuratore di Pavia le tensioni nella gestione legale di Andrea Sempio, con l’uscita del consulente Luciano Garofano prima e dell’avvocato Massimo Lovati poi