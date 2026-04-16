Le Iene mostrano le minacce di Moise Kean a Pengwin, "hai due secondi per andare via, ti ammazzo di botte"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il programma Le Iene ha trasmesso il video dello scontro tra Moise Kean e il tipster Pengwin sotto casa del calciatore. Dopo le minacce verbali e le tensioni legate alle critiche per l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, l’attaccante della Fiorentina si è scusato al Viola Park, ammettendo l’errore comportamentale pur non ritirando le proprie opinioni personali.

Il servizio de Le Iene con Moise Kean e Pengwin

Il programma Le Iene ha trasmesso, nella puntata di mercoledì 15 aprile, il servizio riguardante il confronto tra l’attaccante della Fiorentina Moise Kean e l’influencer Kristian Pengwin.

La vicenda ha avuto origine nei giorni successivi all’eliminazione della Nazionale italiana dai Mondiali, a seguito della sconfitta nello spareggio contro la Bosnia, con la tensione tra i due nata sui social network dopo alcune critiche espresse dal tipster sulla prestazione del calciatore e della squadra azzurra.

ANSA

Alla vista dell’influencer, il calciatore ha reagito con estrema irritazione, pronunciando frasi come “Ti prendo a testate”, “Vattene, io non scherzo” e “Parli tanto ma non sei nemmeno italiano, sei polacco!”, mentre il tipster, ripreso con una telecamera nascosta, cercava un confronto verbale con l’attaccante.

Chi è Kristian Pengwin

Kristian Pengwin è un noto tipster e influencer italiano, attivo principalmente nel settore delle scommesse sportive e dell’intrattenimento legato al calcio.

Le sue analisi post-partita sulla sfida tra Italia e Bosnia, ritenute offensive dall’attaccante viola, sono state la causa scatenante del diverbio. L’influencer ha difeso la propria posizione dichiarando che il rispetto deve precedere fama e denaro.

Lo scherzo del finto Gattuso

Oltre al confronto diretto, il programma ha rivelato un precedente scherzo telefonico orchestrato (anche) ai danni di Moise Kean. Una iena, imitando la voce di Gennaro Gattuso, aveva contattato il giocatore annunciando un ipotetico ripescaggio dell’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran.

Il servizio de Le Iene

Il calciatore si era mostrato inizialmente incredulo per poi dare la propria disponibilità. Lo scherzo delle Iene è stato però interrotto a seguito di una comunicazione formale inviata dai legali del vero Gattuso, i quali hanno intimato alla redazione di cessare immediatamente le imitazioni.

Il chiarimento di Moise Kean al Viola Park

Dopo l’episodio avvenuto sotto la sua abitazione, Moise Kean ha rilasciato alcune dichiarazioni riparatorie presso il centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park, ammettendo l’errore: “Noi siamo persone normali, sbagliamo anche noi. Le critiche le devi accettare. Mi volevo scusare, so che devo dare l’esempio e non è una scena bella”.

Lo scherzo con il finto Gattuso

Nonostante le scuse per i toni utilizzati, l’attaccante ha precisato di non voler ritrattare il senso delle proprie critiche personali verso l’influencer, pur dichiarando chiusa la questione.

Kean ha poi commentato il momento difficile vissuto con la maglia azzurra, definendo l’esclusione dalla rassegna iridata come una “bella mazzata” per tutto il gruppo e per il Paese.