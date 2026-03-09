Le Iene replicano a Rocco Siffredi dopo la querela sui servizi su abusi e violenze, il caso delle lacrime

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il fuorionda di Rocco Siffredi trasmesso da “Le Iene” in integrale mostra l’attore in lacrime mentre parla delle accuse di presunti abusi sui set porno. La difesa sosteneva che il video fosse stato montato in modo fuorviante, ma la trasmissione ha replicato diffondendo il video completo. La Procura di Milano indaga dopo la maxi querela di Siffredi per diffamazione.

Il fuorionda di Rocco Siffredi

Questa volta la trasmissione televisiva “Le Iene” ha trasmesso il video in integrale. Nella puntata andata in onda su Italia 1 l’8 marzo, il programma ha mostrato il fuorionda dell’intervista a Rocco Siffredi realizzata dalla giornalista Roberta Rei, nel quale appare visibilmente scosso.

Il momento cruciale della clip è quando l’attore scoppia a piangere, pronunciando parole drammatiche: “Non voglio più vivere”, ammettendo di tirare avanti solo per non dare un dolore a moglie e figli.

Il video contestato

La difesa di Siffredi ha contestato in modo particolare il montaggio dell’intervista inizialmente trasmessa da “Le Iene”. Secondo i suoi legali, il momento in cui l’attore appare in lacrime sarebbe stato accostato artificialmente alla domanda sui presunti abusi.

In realtà, secondo la loro ricostruzione, quel momento di commozione sarebbe legato a un passaggio in cui parlava del figlio, che in quel periodo si trovava in ospedale.

Per smentire questa versione, la trasmissione ha deciso di mostrare l’intera sequenza senza tagli, ripresa con due telecamere. Nel video integrale l’attore non menziona il figlio e scoppia a piangere proprio mentre si discute delle accuse mosse dalle ex attrici.

L’inchiesta de “Le Iene”

Il video è stato diffuso nel contesto di una lunga inchiesta televisiva iniziata nella primavera del 2025. In diverse puntate del programma alcune attrici che avevano lavorato con Siffredi nei film per adulti avevano raccontato presunti episodi di pressioni psicologiche e abusi sui set, alimentando il dibattito pubblico sul tema del consenso nell’industria pornografica.

Secondo delle testimonianze raccolte dal programma, alcune donne avrebbero partecipato a casting o riprese poi trasformate in contenuti hard diffusi online senza il loro consenso o senza ricevere compensi. Altre hanno parlato di scene che sarebbero state modificate durante le riprese, portandole a svolgere prestazioni che non avevano accettato inizialmente.

Siffredi ha sempre respinto con fermezza ogni accusa, sostenendo che tutte le scene girate erano consensuali e che le attrici coinvolte avevano già preso parte a produzioni simili. L’attore ha ammesso soltanto che, in passato, nel settore poteva esserci “meno attenzione” rispetto ai temi del consenso rispetto agli standard attuali.

La maxi querela

Parallelamente allo scontro mediatico, la vicenda è arrivata anche alle vie legali. L’attore ha infatti presentato una maxi querela per diffamazione contro circa venti persone, tra cui diverse attrici intervistate dal programma e due autori della trasmissione televisiva.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per diffamazione e ha richiesto alla redazione del programma la consegna delle registrazioni delle puntate trasmesse tra il 2025 e l’inizio del 2026 per verificare il contenuto delle accuse e le modalità di realizzazione dei servizi.