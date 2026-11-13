Le Iene tirate in ballo dalla Rai per la telefonata a Pierluigi Diaco, replica da Mediaset: "Due precisazioni"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a tenere banco il caso di Pierluigi Diaco, finito nella bufera per l’intervista all’ex prete Alberto Ravagnani e all’inchiesta di Selvaggia Lucarelli su presunti atteggiamenti aggressivi verso il cast del suo programma, BellaMa’. La Rai ha avviato una indagine interna dopo aver già inviato al conduttore una lettera di richiamo, per il mancato rispetto dei principi del codice deontologico e per aver rilasciato un’intervista non autorizzata a Le Iene. Tirata in ballo, la trasmissione Mediaset replica e fa alcune precisazioni, affermando che non si trattava di un’intervista ufficiale ma di una semplice telefonata per capire il punto di vista di Diaco.

Pierluigi Diaco, da Rai indagine e lettera di richiamo

La Rai ha avviato un’indagine interna "volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi" sulla conduzione di Pierluigi Diaco nel suo programma di Rai2 BellaMa’. La decisione è stata annunciata dall’azienda mercoledì 11 novembre a seguito del materiale pubblicato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter su Substack.

L’avvio di accertamenti segue una lettera di richiamo inviata dalla Rai al conduttore dopo l’intervista all’ex prete Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle, che che aveva sollevato le proteste di Milly Carlucci e altri.

Nella lettera si contesta a Diaco il mancato rispetto dei principi del codice deontologico Rai e l’intervista non autorizzata a Le Iene, in cui il conduttore aveva dato la sua versione dei fatti sul caso Ravagnani.

Le precisazioni de Le Iene

Tirata in ballo dalla Rai, il programma di Mediaset interviene per fare due precisazioni sul caso Pierluigi Diaco e sulla telefonata mandata in onda la scorsa settimana sull’intervista a Ravagnani.

Le Iene precisano che la telefonata è durata meno di 12 minuti, come è stato scritto, e, soprattutto, che non si è trattato di una intervista ufficiale ma di una telefonata fatta per chiedere a Diaco la sua versione dei fatti. La conversazione con Diaco è stata registrata per documentare il lavoro, spiegano, e "il programma spera venga valutata per ciò che è".

Le accuse a Diaco a BellaMa’

Alla base dell’indagine interna avviata dalla Rai su Diaco le accuse su atteggiamenti aggressivi e insulti che il conduttore avrebbe rivolto più volte dietro le quinte ai membri del cast della sua trasmissione, BellaMa’.

Nella sua newsletter Selvaggia Lucarelli parla di testimonianze di alcuni ex partecipanti e collaboratori del programma, tra il materiale pubblicato anche l’audio di una di queste sfuriate registrata da un concorrente.