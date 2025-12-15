Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Stato di Vercelli ha dato esecuzione a 5 misure cautelari nei Comuni di Borgo Vercelli, Casale Monferrato e Pontestura, a carico di diversi soggetti gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini della squadra mobile sono iniziate nel maggio del 2024, dall’arresto in flagranza di reato, nel Vercellese, di un uomo trovato in possesso di numerose dosi di cocaina. Da qui è partita l’attività investigativa volta a ricostruire la filiera dell’attività criminale. I 5 destinatari delle misure cautelari sono stati tutti rintracciati presso le proprie abitazioni. Le perquisizioni, effettuate in tutte le proprietà dei sopradetti soggetti, e di altri tre individui indagati a piede libero, hanno consentito di sequestrare 60g di hashish e bilancini per pesare la sostanza stupefacente; mentre a carico di un altro soggetto coinvolto è stata sequestrata la somma totale di 10.100 euro in contanti.