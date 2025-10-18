Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono stati sequestrati 220 kg di hashish nell’operazione compiuta dalla polizia di Milano a Robecchetto con Induno nel Milanese, dove sono stati arrestati un italiano di 43 anni e un marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti. I poliziotti, dopo alcune indagini, hanno individuato uno straniero che spacciava droga tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno. Gli agenti hanno notato un’auto con a bordo il 33enne, che è entrato in un deposito per poi uscire con due borse. Si è diretto al parcheggio di un locale in via Milano a Turbigo dove è stato raggiunto dal 43enne, al quale ha consegnato le due borse per poi andarsene. Gli investigatori hanno fermato l’italiano e nelle due borse hanno trovato 30 chili di hashish. Poco dopo hanno fermato il 33enne, era in possesso di 1.680 euro e un mazzo di chiavi del deposito a Robecchetto con Induno dove hanno sequestrato ulteriori 192 chili di hashish.