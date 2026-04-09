Le immagini del bunker con armi scovato a Gioia Tauro, botola per l'accesso e sistema d'aerazione artigianale
Scoperto un bunker segreto con armi nel Reggino: arrestato un uomo per detenzione illegale.
I carabinieri della compagnia di Palmi hanno trovato un bunker nascosto all’interno di un casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. Il rifugio era sottoterra e si accedeva attraverso una botola mimetizzata nel pavimento. Nel vano sotterraneo e nel casolare i militari dell’Arma hanno trovato armi da fuoco con matricola abrasa e molte munizioni di vario calibro. Per questo motivo, un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Il bunker era invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale. Secondo i carabinieri si tratta di una struttura destinata non solo all’occultamento di armi o di sostanze stupefacenti ma, all’occorrenza, il rifugio poteva essere utilizzato anche da persone che intendevano sfuggire alle forze dell’ordine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.