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I carabinieri della compagnia di Palmi hanno trovato un bunker nascosto all’interno di un casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. Il rifugio era sottoterra e si accedeva attraverso una botola mimetizzata nel pavimento. Nel vano sotterraneo e nel casolare i militari dell’Arma hanno trovato armi da fuoco con matricola abrasa e molte munizioni di vario calibro. Per questo motivo, un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Il bunker era invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale. Secondo i carabinieri si tratta di una struttura destinata non solo all’occultamento di armi o di sostanze stupefacenti ma, all’occorrenza, il rifugio poteva essere utilizzato anche da persone che intendevano sfuggire alle forze dell’ordine.