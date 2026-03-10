Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato scoperto un bunker occultato all’interno di un’abitazione privata in costruzione a San Luca, nel cuore dell’entroterra aspromontano. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bianco con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, si inserisce in una strategia di controllo e prevenzione volta a contrastare l’illegalità nelle aree interne della Locride.

Un’operazione straordinaria dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Bianco hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di San Luca (RC). L’attività, svolta con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, ha portato alla scoperta di un vano nascosto, realizzato con particolare attenzione alla solidità e alla segretezza.

La scoperta del bunker occultato

Durante le verifiche, i Carabinieri hanno individuato all’interno di un’abitazione privata ancora in fase di costruzione un vero e proprio bunker completamente occultato. L’accesso, abilmente mimetizzato in una parete dell’immobile, era protetto da una botola a scomparsa. Una volta aperta, la botola conduceva a un locale interrato di circa tre metri per tre metri, con un’altezza di circa tre metri, interamente realizzato in cemento armato. La struttura era stata progettata per risultare invisibile dall’esterno e difficilmente individuabile anche da un occhio esperto.

Ipotesi sulla destinazione del vano segreto

La conformazione del bunker, isolato e non visibile dall’esterno, lascia ipotizzare che potesse essere destinato all’occultamento di armi, di sostanze stupefacenti o come rifugio per persone intenzionate a sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine. Si tratta di un ambiente progettato per garantire la massima riservatezza e sicurezza, emerso solo grazie all’attenta attività di controllo dei militari dell’Arma.

Controlli stradali e sanzioni amministrative

Nell’ambito dello stesso servizio, i Carabinieri hanno effettuato anche numerosi controlli alla circolazione stradale. Sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con una decurtazione complessiva di 140 punti dalle patenti di guida e sanzioni amministrative per oltre 3.500 euro. In particolare, tre patenti sono state ritirate a conducenti sorpresi a utilizzare il telefono cellulare durante la guida, un comportamento considerato particolarmente pericoloso per la sicurezza pubblica.

Il ruolo delle forze speciali

Fondamentale, in questa operazione, è stato il contributo dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, reparto specializzato nell’attività di ricerca e controllo in aree impervie e difficilmente accessibili. La loro esperienza e conoscenza del territorio hanno permesso di individuare il vano nascosto, confermando l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma.