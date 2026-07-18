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È stato individuato e sequestrato un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina nel comune di San Luca, nel cuore delle montagne dell’Aspromonte. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bianco e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, ha permesso di smantellare una struttura isolata utilizzata per la preparazione dello stupefacente, come reso noto dalle forze dell’ordine. L’intervento è stato effettuato nelle prime ore del mattino, portando alla luce un centro operativo perfettamente attrezzato per la produzione e il confezionamento della droga.

Il blitz dei Carabinieri: la scoperta del laboratorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il controllo del territorio nel comune di San Luca ha avuto esiti significativi. Durante un servizio mirato, i militari hanno individuato un rudere isolato, immerso nel verde dell’Aspromonte, che era stato trasformato in un vero e proprio laboratorio per la lavorazione della cocaina. L’operazione è scattata all’alba, quando le pattuglie hanno circondato la zona e fatto irruzione nella struttura clandestina.

All’interno del casolare, i Carabinieri hanno rinvenuto numerose attrezzature tipicamente impiegate nella lavorazione della cocaina. Sono stati trovati forni a microonde, probabilmente utilizzati per l’essiccazione della sostanza, e presse idrauliche sulle quali sono state rilevate tracce evidenti di cocaina. Il laboratorio era dotato anche di bilance di precisione, una consistente quantità di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che confermano la presenza di un’attività strutturata e organizzata.

L’intervento degli specialisti

Per le operazioni di accertamento tecnico e il repertamento delle tracce rinvenute sulle attrezzature, è stato richiesto l’intervento del personale specializzato del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. Gli esperti hanno eseguito i rilievi necessari per raccogliere prove e documentare l’attività illecita svolta all’interno della struttura.

Il quadro emerso dalla perquisizione ha restituito l’immagine di un laboratorio clandestino perfettamente funzionante, in grado di gestire tutte le fasi della lavorazione della cocaina prima della sua immissione sul mercato. La presenza di strumenti professionali e di una quantità significativa di materiale per il taglio e il confezionamento suggerisce che la struttura fosse parte di un’organizzazione ben radicata nel territorio.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo le indagini per risalire ai responsabili dell’attività illecita e ricostruire la rete di distribuzione della cocaina prodotta nel laboratorio. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella zona dell’Aspromonte e conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto alla produzione e allo spaccio di droga.

L’operazione condotta dalla Compagnia di Bianco e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” si inserisce in un più ampio piano di controllo e prevenzione del traffico di stupefacenti nella provincia di Reggio Calabria. L’impiego di personale specializzato e di tecnologie avanzate ha consentito di individuare e smantellare una struttura che rappresentava un punto nevralgico per la lavorazione della cocaina nell’area dell’Aspromonte.