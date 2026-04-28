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È stata portata a termine una vasta operazione di sgombero nel quartiere Laurentino 38 di Roma, finalizzata al ripristino della legalità e alla restituzione degli spazi pubblici alla loro destinazione originaria. L’intervento, coordinato dalla Questura, è stato eseguito all’alba di oggi e ha coinvolto numerosi enti e forze dell’ordine, nell’ambito di una strategia definita dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Un’azione coordinata tra enti e forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha rappresentato il culmine di un’attenta pianificazione e di una complessa attività di analisi informativa. L’obiettivo era quello di affrontare le criticità legate alle occupazioni abusive che si erano consolidate nel tempo all’interno di un complesso immobiliare di proprietà dell’ATER, situato nel quadrante Laurentino 38.

La strategia operativa è stata sviluppata dalla Questura di Roma e ha visto la partecipazione di diversi soggetti istituzionali: personale sanitario dell’ASL Roma 2, operatori di AMA, tecnici ATER e unità della Sala operativa sociale di Roma Capitale. Tutti hanno collaborato per garantire la sicurezza, l’igiene e l’assistenza sociale durante le varie fasi dell’intervento.

Le fasi dell’intervento: sicurezza e bonifica

L’operazione è iniziata alle 7.00 ore, sotto la direzione del Dirigente del IX Distretto Esposizione. L’area interessata è stata circondata e sono stati istituiti varchi di accesso controllati, utili a delimitare i lotti coinvolti e a regolare i flussi di persone. La Polizia locale di Roma Capitale ha contribuito a mantenere la vivibilità della zona, tutelando residenti e operatori commerciali.

Subito dopo l’ingresso delle Forze dell’ordine nello stabile, i tecnici dell’ATER hanno avviato un’intensa attività di bonifica, procedendo all’abbattimento delle strutture murarie per rendere inagibile il sito. Questa misura è stata adottata in vista dei futuri interventi di riqualificazione previsti dall’ente. L’intero perimetro è stato poi messo in sicurezza tramite l’installazione di dispositivi di allarme antintrusione.

Presidio dell’area e sicurezza degli impianti

Per garantire l’ordine pubblico, sono state schierate anche le unità ippomontate della Questura di Roma, che hanno presidiato l’area verde adiacente al lotto immobiliare oggetto dello sgombero. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’accessibilità agli spazi pubblici è stata sempre assicurata agli utenti, senza alcuna restrizione.

La sicurezza degli impianti idrici ed elettrici è stata affidata ad Acea e Areti, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le infrastrutture essenziali per la fornitura dei servizi ai cittadini.

La situazione all’interno dello stabile e la presenza degli attivisti

Al momento dell’intervento, all’interno del sito non è stato trovato nessun occupante. Tuttavia, un gruppo di circa dieci attivisti riconducibili al centro sociale Laurentino 38 si trovava sul lastrico solare del complesso. Nel corso delle ore, altre 80 persone si sono radunate sotto i ballatoi adiacenti agli ingressi dello stabile liberato, manifestando la loro presenza ma senza ostacolare le operazioni delle forze dell’ordine.

Assistenza sociale e gestione delle fragilità

Durante l’operazione, la Sala operativa sociale del Comune di Roma Capitale ha individuato una soluzione abitativa per una donna in condizione di fragilità sociale, che però non era collegata al centro sociale né agli occupanti dello stabile. Questo intervento ha permesso di garantire un supporto concreto a chi si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità.