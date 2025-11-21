Le immagini della boutique del falso scoperta a Cagliari, trovati 2300 articoli fake di Prada, Gucci, Fendi...
Scoperta a Cagliari una boutique abusiva di lusso: 2.300 capi contraffatti e un negoziante denunciato.
Si procacciava i clienti attraverso il passaparola, garantendo l’alta qualità dei capi d’abbigliamento, delle calzature e degli accessori, tutti rigorosamente con marchi contraffatti; inoltre aveva creato, in un prefabbricato in un’area di parcheggio privata nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis un negozio del falso. Lo hanno scoperto i militari della guardia di finanza che hanno denunciato il negoziante abusivo, un 37enne di origine marocchina, e sequestrato 2.300 capi contraffatti di note griffe come Balenciaga, Bulgari, Burberry, Chanel, Dior, Fendi, Givenchy, Gucci, Hermes, Kenzo, Lacoste, Louboutin, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Versace, Yves Saint Laurent e molte altre. Sigilli anche al negozio, 5.500 euro in contati trovati in cassa, 5 telefoni cellulari e un laptop. Multato anche un cliente bloccato all’esterno del negozio abusivo con alcuni indumenti fasulli appena acquistati: dovrà pagare 600 euro di sanzione.
