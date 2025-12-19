Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una fabbrica illegale di fuochi d’artificio è stata scoperta a Sant’Antimo, nel Napoletano, dalla polizia di Stato che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. I “falchi” della squadra mobile di Napoli e gli agenti della polizia amministrativa e sociale, tenendo sotto controllo i social, dove si pubblicizzano e vendono articoli pirotecnici, sono riusciti a individuare il 34enne e, seguendolo, hanno trovato la fabbrica. Nel deposito c’erano diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 50 kg, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, oltre a numerosi petardi artigianali, pezzi di artifizi pirotecnici di fabbricazione artigianale e altro materiale utilizzato per la produzione di fuochi d’artificio privi di etichettatura.